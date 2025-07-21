Modern seralara hibe desteği! Hasat 12 ay hiç bitmiyor, üretici mutlu: Güzel para kazanıyoruz

4

Kandıra İncecik Mahallesi’nde ikamet eden Serkan Memiş, "Büyükşehirden daha önce mazot, gübre ve tohum desteği de almıştım. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, onun sayesinde üretiyoruz, kazanıyoruz. Bu destekler olmasa bu seraları yapamazdık, üretim de yapamazdık. Yetiştirdiğimiz ürünler organik, ilaçsız yetiştiriyoruz. Bu seralar sayesinde daha güzel, daha iyi ürün alabildik. Daha çok ürünler yetiştirip satabiliyoruz, daha güzel para kazanıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.Kandıra Bozburun Mahallesi’nden Ferit Yıldız ise "Seramızda biber, domates, salatalık çeşitlerimiz mevcut. Bu seralarımızı büyükşehir belediyemizin vermiş olduğu desteklerle kurduk. Desteklerden çok memnunuz. Yüzde 50 hibeli destekler olmasa, seraları kurup üretim yapamazdık. Gübre olsun, arpa olsun, diğer kışlık bitki tohumları olsun, bunlar için de teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Tahir başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Kandıra’dan genç çiftçi Serdar Memiş, "Tahir Başkanımızın yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun destekleri sayesinde paramızın yarısı cebimizde kaldı. Bu paraları da üretime harcıyoruz. Ürünleri Yarımca ve Körfez pazarında satıyoruz. Buradan gelen paralarla bir sera daha yaptık" ifadelerini kullandı.