• 15 Nisan 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği arkadaşının evinde tehditlere, hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirterek karakola koştu. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” ifadelerini kullanan Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı..
• 15 Nisan 2022 - 13:15 • Son Güncelleme:
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2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'ın, 1,5 yaşındaki kızıyla beraber gittiği arkadaşının evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı gün yüzüne çıktı. Geçen sene 18 Mayıs tarihinde yaşanan tartışma esnasında aldığı darbelerle dayak yiyen ünlü model, arkadaşının üzere kapıyı kilitlemesiyle bir de eve hapsedildi.
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Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi. (a haber)