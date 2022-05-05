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MagazinMiray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...
HaberlerMagazin Haberleri Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...
• 05 Mayıs 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...

TRT1 ekranlarında Kara Tahta isimli diziyle ekranlara dönen Miray Daner verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle dikkat çeken Miray Daner, zayıflama sırrını verdi.

• 05 Mayıs 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...
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Oyunculuğa henüz yedi yaşında başlayan Miray Daner, rol aldığı 'Medcezir', 'Vatanım Sensin' ve 'Saygı' dizilerinde adından söz ettirmeyi başardı.

2Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...

Şimdilerde TRT 1'de ekranlara gelen 'Kara Tahta' dizisinde başrol oynayan Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs kapağında yer aldı.

3Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...

Genç yaşta başrol oynamanın korkularını yaşamadığını söyleyen 23 yaşındaki güzel, “Rol ayrımım olmadı ama senaryo bir sorumluluk yüklüyor. Oynadığım projedeki 'Irmak' karakteri de genç yaşta hayatın yükünü omuzlamış. Maalesef ataerkil bir toplumda biz kadınlar, hak ettiğimiz saygıyı görebilmek ve özgürce yaşayabilmek için sürekli mücadele veriyoruz" dedi.

4FURKANIN YETENEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM

"FURKAN'IN YETENEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Daner, "Furkan Andıç’la partnersin. Hakkında neler söyleyebilirsin?" sorusuna, "Partnerlerim konusunda hep çok şanslı olmuşumdur. Furkan da severek izlediğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir oyuncuydu. İşine olan saygısına, özenine ve azmine bu sette hayranlıkla şahit oldum. Karşılıklı oynadığı oyuncu arkadaşının konfor alanını genişletmek için her zaman elinden geleni yapan ve herkese aynı özenle yaklaşan biri" yanıtını verdi.

5AŞK ÖZEL HİSSETTİREN BİR DUYGU

"AŞK ÖZEL HİSSETTİREN BİR DUYGU"

Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, "Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli.

6SEVEN Mİ, SEVİLEN Mİ OLMAK ÖNEMLİ

SEVEN Mİ, SEVİLEN Mİ OLMAK ÖNEMLİ?

"Bir ilişkide en önemli duygu ne olmalıdır, seven mi sevilen mi olmak gerekir?" sorusu da yöneltilen Daner, "Her ikisi de olabilmek; hem seven, hem sevilen. Sevgiyi hissetmek de sevdiğini hissettirmek de önemli" ifadelerini kullandı.

7SİZ BİR DE BENİ KENDİ ALANIMDA GÖRÜN

"SİZ BİR DE BENİ KENDİ ALANIMDA GÖRÜN"

Karakteri hakkında da açıklamalar yapan sempatik oyuncu, sakin yapısının aksine çılgın taraflkarı olduğunu da vurgularken, "Görünüşe aldanmamak lazım, siz bir de beni kendi alanımda görün. Çılgın taraflarım tabi ki var" dedi.

8DİYET YAPMIYORUM

"DİYET YAPMIYORUM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, "Sadece sağlıklı besleniyorum aslında. 'Beslenme alışkanlığımı değiştirdim' diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum" şeklinde konuştu.

9Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...

23 yaşındaki oyuncu kendinden 8 yaş büyük sevgilisi ile Ramazan Bayramı’nı Çeşme’de geçirdi.

10Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...

Sadece tatil yapmakla kalmadı, Oğulcan’ın babası Sinan Engin, cici annesi Ayşe Engin ve kardeşi Elif ile de tanıştı. Alaçatı Ferdi Baba’da ailece yedikleri yemekte Mustafa Aksakallı da vardı.

11Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti Zayıflamasının sırrı...

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