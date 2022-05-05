Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...
TRT1 ekranlarında Kara Tahta isimli diziyle ekranlara dönen Miray Daner verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle dikkat çeken Miray Daner, zayıflama sırrını verdi.
Oyunculuğa henüz yedi yaşında başlayan Miray Daner, rol aldığı 'Medcezir', 'Vatanım Sensin' ve 'Saygı' dizilerinde adından söz ettirmeyi başardı.
Genç yaşta başrol oynamanın korkularını yaşamadığını söyleyen 23 yaşındaki güzel, “Rol ayrımım olmadı ama senaryo bir sorumluluk yüklüyor. Oynadığım projedeki 'Irmak' karakteri de genç yaşta hayatın yükünü omuzlamış. Maalesef ataerkil bir toplumda biz kadınlar, hak ettiğimiz saygıyı görebilmek ve özgürce yaşayabilmek için sürekli mücadele veriyoruz" dedi.
"FURKAN'IN YETENEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM"
Daner, "Furkan Andıç’la partnersin. Hakkında neler söyleyebilirsin?" sorusuna, "Partnerlerim konusunda hep çok şanslı olmuşumdur. Furkan da severek izlediğim ve yeteneğini takdir ettiğim bir oyuncuydu. İşine olan saygısına, özenine ve azmine bu sette hayranlıkla şahit oldum. Karşılıklı oynadığı oyuncu arkadaşının konfor alanını genişletmek için her zaman elinden geleni yapan ve herkese aynı özenle yaklaşan biri" yanıtını verdi.
"AŞK ÖZEL HİSSETTİREN BİR DUYGU"
Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, "Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:
Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli.
"DİYET YAPMIYORUM"
Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, "Sadece sağlıklı besleniyorum aslında. 'Beslenme alışkanlığımı değiştirdim' diyebilirim. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Onun dışında özel bir diyet uygulamıyorum" şeklinde konuştu.