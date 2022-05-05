Miray Daner verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zayıflamasının sırrı...

"AŞK ÖZEL HİSSETTİREN BİR DUYGU"

Bir süredir Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan ünlü oyuncu, "Aşk sana ne ifade ediyor, aşkta mantık mı duygular mı ön planda olmalı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:



Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Her ikisi de ölçülü olmalı. Yerine ve duruma göre bazen mantık bazen duygusal kararlarla davranmak, saygıyı yitirmemek sağlıklı bir ilişki için son derece önemli.