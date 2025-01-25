Miraç ne anlama geliyor? Miraç Kuran'da geçiyor mu? Miraç hakkında dini bilgiler
Miraç Kandili yarın idrak edilecek. 26 Ocak 2025 Pazar günü İslam alemi için önemli günlerin başında gelen Miraç gecesinde namazlar kılınıp, ibadetler edilecek. Ancak Miraç hakkında dini bilgiler de araştırılmaya başlandı. Miraç Kuran'da geçiyor mu, Miraç ne demektir soruları gündem oldu. Miraç Kandili "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
• 25 Ocak 2025 - 16:41 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 16:41 • Son Güncelleme: