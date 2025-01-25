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Miraç ne anlama geliyor? Miraç Kuran'da geçiyor mu? Miraç hakkında dini bilgiler

Miraç Kandili yarın idrak edilecek. 26 Ocak 2025 Pazar günü İslam alemi için önemli günlerin başında gelen Miraç gecesinde namazlar kılınıp, ibadetler edilecek. Ancak Miraç hakkında dini bilgiler de araştırılmaya başlandı. Miraç Kuran'da geçiyor mu, Miraç ne demektir soruları gündem oldu. Miraç Kandili "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

• 25 Ocak 2025 - 16:41 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 16:41 • Son Güncelleme:
1Miraç ne anlama geliyor Miraç Kuranda geçiyor mu Miraç hakkında dini bilgiler

Peygamber efendimizin Allah'ın huzuruna çıkması demek olan Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü kutlanacak. Milyonlarca Müslüman da bu önemli günde ibadetlere ağırlık verecek. Peki Miraç ne anlama gelmektedir?

2MİRAÇ NE DEMEK

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

3Miraç ne anlama geliyor Miraç Kuranda geçiyor mu Miraç hakkında dini bilgiler

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

4Miraç ne anlama geliyor Miraç Kuranda geçiyor mu Miraç hakkında dini bilgiler

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

5MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

6Miraç ne anlama geliyor Miraç Kuranda geçiyor mu Miraç hakkında dini bilgiler

Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

7MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.