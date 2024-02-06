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GündemMiraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?
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Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?

Miraç Kandili'nde süt içmek sünnettir. İslam peygamberi Hz. Muhammed göğe yükselişini anlatan Miraç gecesi, Peygamber Efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır ve sütü tercih etmişti. Miraç kandili bugün idrak edilirken bu gece ne zaman süt içileceği sorgulanmaya başlandı. Peki, Miraç kandilinde süt ne zaman, Miraç gecesi süt saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?

• 06 Şubat 2024 - 17:06 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 17:06 • Son Güncelleme:
1Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi

Miraç Kandili'nde süt içme ile ilgili ayrıntılar sorgulanmaya başlandı. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, bugün Müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Miraç Kandili akşamı namaz ibadeti dışında bir de süt içilir. Peki, miraç kandilinde süt ne zaman içilir, miraç kandilinde süt neden içilir ve dağıtılır?

2MİRAÇ GECESİ NEDEN SÜT İÇİLİR

MİRAÇ GECESİ NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç Kandilinde süt neden içilir ve fazileti nedir gibi sorular, mübarek günde merak edilen konular arasında yer alıyor. Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek mümkündür: “Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke’de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı,

3Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi

Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs’e götürdüler. Peygamberimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Bazı rivayetlerde burada peygamberimize süt, su, bal sunuldu ve bunlardan birini tercih etmesi istendi. Peygamberimiz sütü tercih etti. Bunun üzerine Cebrail fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. Ardından yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. Bazı rivayetlerde bu yolculuk miraç adı verilen bir araçla gerçekleşti.

4MİRAÇ KANDİLİNDE SÜT NE ZAMAN İÇİLİR, SAAT KAÇTA

MİRAÇ KANDİLİNDE SÜT NE ZAMAN İÇİLİR, SAAT KAÇTA?

Miraç Gecesi sütün ne zaman içileceğine dair bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak ibadetlerin yatsı namazından sonra yapıldığı düşünüldüğünde, sütün de aynı zaman diliminde içilebileceği düşünülmektedir.

5MİRAÇ KANDİLİ SÜTE HANGİ DUA OKUNUR

MİRAÇ KANDİLİ SÜTE HANGİ DUA OKUNUR?

1 Yasin-i Şerif3 Fatiha süresi3 Amenerrasulü21 Defa Ettehiyatü

6SÜT GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR

SÜT GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

İslam kaynaklarında Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e, birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise bal bulunan üç bardak takdim edildiği efendimizin de sütü tercih ettiği bildirilmektedir. Konu ile ilgili hadis ve kaynak şöyle: Enes (ra) Malik İbnusa'saa (ra)'dan naklen anlatıyor "Sonra bana bir kapta şerbet, bir kapta süt, bir kapta da bal getirildi. Ben süt aldım. Cebrail aleyhisselam:

7Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi

"Bu (aldığın), fıtrat(a uygun olan)dır, sen ve ümmetin bu fıtrat (yaratılış) üzeresiniz!" dedi." (Hadis No: 1586 Buhari) Miraç Gecesi'nde Sevgili Peygamberimiz'e süt ikram edilmesi vesilesiyle Anadolu'da bugün birçok yörede süt içme ve dağıtma geleneği bulunmaktadır. Sahih hadis kaynaklarında yer alan ve geçmişte ecdadımızın da bir gelenek halinde icra ettiği bu geleneği sürdürme gayretinin sonucu Türkiye'de bu günü süt günü ilan edildi. Bu mübarek günde şubeleri aracılığıyla Anadolu'muzun birçok noktasında milletimize süt ikramında bulundu.