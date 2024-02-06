Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?
Miraç Kandili'nde süt içmek sünnettir. İslam peygamberi Hz. Muhammed göğe yükselişini anlatan Miraç gecesi, Peygamber Efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır ve sütü tercih etmişti. Miraç kandili bugün idrak edilirken bu gece ne zaman süt içileceği sorgulanmaya başlandı. Peki, Miraç kandilinde süt ne zaman, Miraç gecesi süt saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?
• 06 Şubat 2024 - 17:06 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 17:06 • Son Güncelleme: