Miraç kandilinde süt ne zaman, saat kaçta içilir? Miraç gecesi neden süt içilir, miraç gecesi süt içerken okunacak dua hangisi?

SÜT GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

İslam kaynaklarında Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e, birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise bal bulunan üç bardak takdim edildiği efendimizin de sütü tercih ettiği bildirilmektedir. Konu ile ilgili hadis ve kaynak şöyle: Enes (ra) Malik İbnusa'saa (ra)'dan naklen anlatıyor "Sonra bana bir kapta şerbet, bir kapta süt, bir kapta da bal getirildi. Ben süt aldım. Cebrail aleyhisselam: