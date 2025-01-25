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Miraç Kandili tövbe duası! Tövbe duası nasıl yapılır?

Miraç Kandili bu akşam idrak edilecek. 2025 yılının ikinci kandili olan Miraç,m Hz. Muhammed'in Allahın huzuruna çıkmasıdır. Bu gece müslümanlar ellerini semaya açarak Allah'tan günahlarını affetmesi için yalavaracak. Peki Miraç Kandili tövbe duası nedir?

• 25 Ocak 2025 - 17:32 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 17:32 • Son Güncelleme:
1Miraç Kandili tövbe duası Tövbe duası nasıl yapılır

Tövbe duası Miraç Kandili ve diğer tüm kandillerde okunabilir. Günahtan dönmeye ve bir daha işlememeye yemin etmektir.

2Miraç Kandili tövbe duası Tövbe duası nasıl yapılır

26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili tüm müslümanlar için adeta fırsattır.

3Miraç Kandili tövbe duası Tövbe duası nasıl yapılır

Bugün, İslam aleminde kurtuluşun ve affedilişin simgesidir.

4Miraç Kandili tövbe duası Tövbe duası nasıl yapılır

Tövbe duası da Miraç Kandili'nde en çok araştırılan dualar arasında yerini alır.

5Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası

Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası



Arapça Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

6Türkçe Anlamı

Türkçe Anlamı

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.”