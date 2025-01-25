Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır? 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Miraç Kandili namazı için araştırmalar başladı. 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek bu önemli gece için Müslümanlar namaz kılacak. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler de Miraç Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı.
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme: