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Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır? 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Miraç Kandili namazı için araştırmalar başladı. 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek bu önemli gece için Müslümanlar namaz kılacak. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler de Miraç Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı.

• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
1Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır

Kandil günlerinde, cemaatle birlikte kılınan bir namaz olan tesbih namazı kılmak müstehaptır.

2Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır

Peygamber Efendimiz (sav), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud). Bu nedenle kandil günlerinde tesbih namazının kılınması tavsiye edilir.

3MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?



- İlk olarak niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

4Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır



- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),

- Sübhaneke okunur,

- Sübhaneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

5Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır



- Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir,

6Miraç Kandili namazı hangi saatte kılınır 26 Ocak Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır



- Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur,

- İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.

- İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

- Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

- Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,