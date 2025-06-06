Milyonluk atlara gözü gibi bakıyor! Yarışlarını nefesini tutup izliyor

"Çocuklarım atların içinde büyüdü"

Hakime Kahraman, 2010'dan bu yana Selanik At Çiftliği'nde yaşadığını, 2015'den bu yana ise seyislik yaptığını söyledi. Seyisliğe başlamadan önce de atlara ilgi duyduğunu ifade eden Kahraman, "Eşim at çiftliğinde çalışıyordu. Eşimden dolayı atlarla iç içeydik. Çocuklarım atların içinde büyüdü. Bende 2015'den beri hem ev hanımlığı hem de seyislik yapıyorum. 3 kızım var. Ev ve işim aynı yerde olduğu için hem evimle hem de işimle ilgileniyorum" dedi.Atları çok sevdiğini belirten Kahraman, "Atlarla konuştuğum kadar çocuklarımla konuşmuyorum. Onlarla daha çok ilgiyim, çok seviyorum" diye konuştu.