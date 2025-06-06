Milyonluk atlara gözü gibi bakıyor! Yarışlarını nefesini tutup izliyor
Kocaeli'de 10 yıldır seyislik yapan Hakime Kahraman, hem ev hanımlığını sürdürüyor hem de çiftlikteki atların tüm sorumluluğunu üstleniyor. Her bir atla ayrı ayrı ilgilenen Kahraman, onları adeta anne şefkatiyle büyütüyor. Milyonluk atları yetiştiren Kahraman, yarışlara katılan atlarını ise ekran başında büyük bir heyecanla izliyor.
İHA
• 06 Haziran 2025 - 13:59 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Haziran 2025 - 13:59 • Son Güncelleme: