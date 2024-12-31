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GündemMilli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı! İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı
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Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı! İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Kazandığınız ödülü görmek için bilet numaranızı Milli Piyango bilet sorgulama ekranımıza yazmanız yeterli...

• 31 Aralık 2024 - 18:47 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 18:47 • Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine başladı. Saat 18.30'da başlayan çekilişte tam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. dağıtılacak. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam listesine nasıl ulaşırım. Büyük ikramiye kime ve hangi ile çıkacak? Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi amorti kazandıran numaralar hangileri olacak? Tam, yarım ve çeyrek biletlerin sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Tüm detaylar haberimizde...

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON TL

BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON TL

Milyonların heyecanla beklediği, büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kaldı. Bir gelenek haline gelen Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi bu akşam saat 23.15’te çekilecek. Kanal D'den canlı yayınlanacak olan ve 15 dakika sürecek yayında büyük ikramiye satılan bir bilete çıkmadığı takdirde, çekiliş Teve2 ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya devam edecek. Şans Merkezi’nden canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişinde bugüne kadar Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ikramiye olan 600 milyon TL sahibini ya da sahiplerini bulacak!

3TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON 50 BİN TL

TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON 50 BİN TL

Toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. Bu yılki bilet fiyatları çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL.

4Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı

BİLET SORGULAMAK TIKLAYINIZ

5BÜYÜK İKRAMİYE 23.15TE KANAL DDE

BÜYÜK İKRAMİYE 23.15'TE KANAL D'DE

Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 18.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.15’te canlı yayınlanacak.

6MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELERDİR

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği* kazanılır. Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi ise, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.*Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi’ne özel olarak, büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ilramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

7İLK SONUÇLAR GELDİ

İLK SONUÇLAR GELDİ

Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar

8Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı

SON 5 RAKAMINA GÖRE 6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

9Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı

SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR

10Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi başladı İşte Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı

25.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR