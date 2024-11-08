Milletin efendisi için gecesini gündüzüne kattı! Manisalı akademisyen 'Efendi' uygulamasını ortaya çıkardı

"Geliştirmeye uygun bir uygulama"

Efendi Uygulamasının geliştirmeye açık ve uygun olduğunu kaydeden Metin şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte çiftçilere hizmet etmek isteyen belediyeler, büyükşehir belediyeleri, ticaret borsaları, tarım kredi kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları veya şirketler bu projede yer almak isterse çok daha güzel işler yapabiliriz. Geliştirmeye çok uygun bir uygulama. Mesela çiftçiler forum modülünde kendi aralarında istişare edebilecekler, hava durumuyla hem hava durumunu takip edebilecekler hem de biz onlara olağanüstü bir durumda uyarı göndereceğiz. Teklif al modülünden istedikleri hizmete ilişkin teklif alabilecekler. Anlık haberleri takip edebilecekler, eğitim modülünden her türlü eğitim içeriği sunulacak. Canlı olarak hal fiyatlarına ulaşabilecekler. İş ve İşçi bulma modülünden işçi bulabilecekleri gibi iş arayanlar da iş bulabilecek. Gelir-gider modülümüz var. Teklif al butonundan mesela dronla ilaçlama hizmeti için butona basıp gönder dediğinde üreticimiz kahvede çayını içerken dronla ilaçlama firmasına bildirim göndermiş oluyor. Uygulama konum bazlı çalışıyor. Kendi çevresindeki sisteme üye firmaya bilgi gidiyor ve firma tıkladığında çiftçinin bilgilerine ulaşıyor ve sıcak temas kurabiliyor. Pazar yeri modülünde çiftçimiz herhangi bir ürününü buraya yazıp görsel ekleyerek fiyatını yazıp satışa sunabiliyor."Çiftçilerin sosyo-ekonomik seviyelerini artırmak için yola çıktıklarını belirten Metin açıklamasını şöyle tamamladı: "Burada amacımız çiftçilerin tarım ekosistemini oluşturarak kendilerine pazar bulmalarını sağlamak. Daha sonra uygulamaya alışveriş butonunu ekleyeceğiz. Ben de çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 55 yıldır zeytinyağı fabrikası işleten bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilerin sosyo-ekonomik seviyesini artırmak için bu yola çıktık. Çiftçilerimizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bütün gelir kurumsal firmalardan alınacak kontürler ve reklam gelirleri olacak. bunun dışında her şey ücretsiz olacak. Bizim getirebildiğimiz seviye bu. Gelecekte çok daha iyi bir seviyeye gelecektir."