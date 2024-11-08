Milletin efendisi için gecesini gündüzüne kattı! Manisalı akademisyen 'Efendi' uygulamasını ortaya çıkardı

Uygulamanın özellikleri
Efendi Tarımsal İnovasyon Projesi, çiftçilerin daha düşük maliyetle girdi temin etmelerini, daha yüksek fiyatlarla ürün satmalarını ve teknolojiyi tarımsal faaliyetlerine entegre ederek daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmalarını sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan bir sosyal inovasyon projesi. Proje temelde bir web sitesi, bir mobil program ile tanıtım ve reklam üzerine kurgulandı. Çiftçilere tamamen ücretsiz olacak projenin gelir kaynağı ise reklamlar ve kurumsal kullanıcıların satın aldıkları kontörlerden oluşacak. Çiftçi teklif talep ettiğinde, çiftçiye teklif vermek isteyen kurumsal kullanıcı çiftçiden gelen bildirimi tıkladığında bir kontör hesabından düşecek. Ancak bir çiftçinin teklifine birden fazla kurumsal kullanıcı yanıt verebileceği için aynı anda çok sayıda kontör kazancı oluşabilecek. Uygulamada Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki farklı kullanıcı olacak. Uygulamada 'Meteoroloji', 'Hizmet Talep', 'İş İlanları' 'Çiftçi İşletme Defteri', 'Pazar Yeri', 'Çiftçi Forum', 'Tarım Takvimi', 'Akademi', 'Haberler – Duyurular', 'Hal Fiyatları' gibi modüller yer alacak.