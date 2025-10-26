Mileyha'da kuş sesleri: Kuraklık son buldu!

2





"Milleyha Kuş Cenneti'nde; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi hepsi kuş cennetinde güle oynaya yaşıyorlar"



Yağan yağmurlarla suya kavuşan Milleyha Kuş Cenneti'nde kuş türleri sayısının arttığını söyleyen kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Ben kuş gözlemcisiyim ve aynı zamanda fen öğretmeniyim. Milleyha Kuş Cennetini son 5 yıldır takip ediyorum. Burada fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Burayı tanıdıktan sonra kuşlara olan ilgim bayağı arttı. Tabi Hatay ve Güney Akdeniz'de son 65 yılının en kurak zamanını yaşıyoruz. Barajlardaki su seviyeleri korkutucu düzeydeydi. Bu durum da hayatımıza çok yansıdı. Yer altı kuyuları kurudu, suya ulaşmak çok zor oldu ve susuzluk bütün canlılar için en büyük sorunlar halinden birini aldı. Her şeye ve kuraklığa rağmen bir günde 50 ila 60 kuş türünü barındırmaya devam ediyor. Son günlerde yağan yağmurlar sayesinden suların geri gelmesi ve Milleyha'daki ana gölün suyla kavuşması sonucunda kuş türlerinde sayı arttı. Sahada; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi hepsi kuş cennetinde güle oynaya yaşıyorlar. Ortam muhteşem ve sakin gidiyor" dedi.