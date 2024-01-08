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MHP lideri Bahçeli'den Murat Kurum'a 'hayırlı olsun' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak, adaylığı için 'hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

08.01.2024 - 11:07 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-
MHP lideri Bahçeli'den Murat Kurum'a 'hayırlı olsun' telefonu

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’u arayarak adaylığı için 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Kurum da teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip, ziyaret edeceğiz kabul ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada il başkanlığındayız. Bütün il başkanlığımızın, milletvekillerimizin selam, saygı ve hürmetleri var" dedi.

 

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