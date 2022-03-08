MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...
TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır ve Abdulkadir Bitigen MHK'nin belirlediği, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak hakemler listesinde yer almadı. Ayrıca MHK'deki son dakika gelişmesini yorumlayan Haldun Domaç'ın canlı yayındaki iddiaları ise gündeme damga vurdu...
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
Türkiye'nin eski FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın, Suudi Arabistan ile anlaştığını iddia etmişti. Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." şeklinde konuşmuştu.
MHK'de yaşanan hakem operasyonu hakkında canlı yayında yorumda bulunan Haldun Domaç konuyla ilgili '15 gün önce böyle bir operasyon olacak' diye duyum almıştım fakat pek ihtimal vermemiştim, hatta aldığım bilgilere göre bazı hakemlerin mevcut MHK'ye darbe yapıp onları aşağı indirme niyetlerinin olduğu fakat MHK'nin bu hamlesiyle o isimlere düdük astırdığı şeklinde istihbaratım olmuştu" ifadelerini kullandı.