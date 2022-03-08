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Süper LigMHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...
HaberlerSüper Lig Haberleri MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...
• 08 Mart 2022 - 15:42 • Son Güncelleme:

MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır ve Abdulkadir Bitigen MHK'nin belirlediği, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak hakemler listesinde yer almadı. Ayrıca MHK'deki son dakika gelişmesini yorumlayan Haldun Domaç'ın canlı yayındaki iddiaları ise gündeme damga vurdu...

• 08 Mart 2022 - 15:42 • Son Güncelleme:
1MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

2MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

3SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yaşar Kemal Uğurlu

4MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Halil Umut Meler

5MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Atilla Karaoğlan

6MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Arda Kardeşler

7MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Erkan Özdamar

8MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Ümit Öztürk

9MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Mete Kalkavan

10MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Ali Şansalan

11MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Sarper Barış Saka

12MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Zorbay Küçük

13MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Yasin Kol

14MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Volkan Bayarslan

15MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Kadir Sağlam

16MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Mustafa Kürşad Filiz

17MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Çağdaş Altay

18VAR HAKEMLERİ

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

19MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Özgür Yankaya

20MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Emre Malok

21MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Erkan Engin

22MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Türkiye'nin eski FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın, Suudi Arabistan ile anlaştığını iddia etmişti. Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." şeklinde konuşmuştu.

23MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

Yardımcılarını da açıklayan Bitnel, "Yardımcılarından bir tanesi Bahattin Duran olacak ve kesin. Ama Tarık Ongun olmayacak. Yerine Alparslan Dedeş olacak." ifadelerini kullanmıştı..

24MHKde tarihi operasyon Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

MHK'de yaşanan hakem operasyonu hakkında canlı yayında yorumda bulunan Haldun Domaç konuyla ilgili '15 gün önce böyle bir operasyon olacak' diye duyum almıştım fakat pek ihtimal vermemiştim, hatta aldığım bilgilere göre bazı hakemlerin mevcut MHK'ye darbe yapıp onları aşağı indirme niyetlerinin olduğu fakat MHK'nin bu hamlesiyle o isimlere düdük astırdığı şeklinde istihbaratım olmuştu" ifadelerini kullandı.

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MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

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