MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...

MHK'de yaşanan hakem operasyonu hakkında canlı yayında yorumda bulunan Haldun Domaç konuyla ilgili '15 gün önce böyle bir operasyon olacak' diye duyum almıştım fakat pek ihtimal vermemiştim, hatta aldığım bilgilere göre bazı hakemlerin mevcut MHK'ye darbe yapıp onları aşağı indirme niyetlerinin olduğu fakat MHK'nin bu hamlesiyle o isimlere düdük astırdığı şeklinde istihbaratım olmuştu" ifadelerini kullandı.