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GündemMeteoroloji'nin son açıklamasına göre İstanbul'a kış geri geliyor! Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor
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Meteoroloji'nin son açıklamasına göre İstanbul'a kış geri geliyor! Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre soğuk hava ve kar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının ciddi bir düşüş yaşayacağını öngörüyor. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10-13 derece düşmesi beklenirken, cumartesi günü havaların soğumasıyla birlikte 20 ilde kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün ve hafta boyunca bizi bekleyen hava durumu.

• 10 Aralık 2024 - 12:20 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2024 - 12:20 • Son Güncelleme:
1YAĞMUR DURACAK KAR BAŞLAYACAK

YAĞMUR DURACAK KAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.

220 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

20 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte hafta sonu bir çok ilde kar yağışı etkili olacak. Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum,

3Meteorolojinin son açıklamasına göre İstanbula kış geri geliyor Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor

Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

4İSTANBULA KIŞ GERİ GELİYOR

İSTANBUL'A KIŞ GERİ GELİYOR

İstanbul'da hava sıcaklıkları 17 dereceden 7 derecelere kadar düşecek. Yağışlı havanın perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

5BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç),

6Meteorolojinin son açıklamasına göre İstanbula kış geri geliyor Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor

Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7Meteorolojinin son açıklamasına göre İstanbula kış geri geliyor Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

810 İL İÇİN UYARI

10 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

9BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da salı günü de yağış kuvvetli, sert lodosla sıcaklık Kocaeli'de 22 dereceye kadar çıkıyor. Çarşamba günü de yağış var ve hava soğumaya başlayacak.

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da da sıcaklık Eskişehir'de 16 dereceye çıkıyor. Sivas ise 10 derece. Eskişehir tarafında salı akşamı başlayacak yağmur, çarşamba bölge genelini etkileyecek.

11EGE

EGE

Ege'de iki gün daha gök gürültülü sağanak var, lodos çok sert, Manisa 17, Muğla 13, Afyonkarahisar 14 derece.

12AKDENİZ

AKDENİZ

Akdeniz'de hava güneşli, Adana ve Mersin 21, Kahramanmaraş 17 derece. Hafta sonu hava 8 derece soğuyacak.

13KARADENİZ

KARADENİZ

Karadeniz yine ılık Samsun 22, Zonguldak ve Trabzon 20 derece. Salı, Bolu, Zonguldak tarafında, çarşamba geniş alanda yağmur var. Perşembe yükseklere kar geliyor

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu'da yoğun sis etkili, Erzurum, 0, Malatya 9 derece. Perşembe bölgeye kar gelecek. Güneydoğu güneşli, Gazinatep 16, Diyarbakır 15 derece.