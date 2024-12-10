Meteoroloji'nin son açıklamasına göre İstanbul'a kış geri geliyor! Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre soğuk hava ve kar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının ciddi bir düşüş yaşayacağını öngörüyor. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10-13 derece düşmesi beklenirken, cumartesi günü havaların soğumasıyla birlikte 20 ilde kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün ve hafta boyunca bizi bekleyen hava durumu.
• 10 Aralık 2024 - 12:20 • Son Güncelleme:
• 10 Aralık 2024 - 12:20 • Son Güncelleme: