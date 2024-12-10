Meteoroloji'nin son açıklamasına göre İstanbul'a kış geri geliyor! Yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bırakıyor

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.