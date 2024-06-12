Meteoroloji'den yeni tahmin: 3 güne dikkat! Sıcaklar bir anda bastıracak, kurban bayramında hava serinleyecek
Meteoroloji haritayı güncelledi. Kurban Bayramı haftasında serinleten havalar geliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken cuma günü 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yurdun bazı kesimlerinde yerel kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 12 Haziran 2024 - 08:49 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 08:49 • Son Güncelleme: