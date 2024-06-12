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Gündem Meteoroloji'den yeni tahmin: 3 güne dikkat! Sıcaklar bir anda bastıracak, kurban bayramında hava serinleyecek
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Meteoroloji'den yeni tahmin: 3 güne dikkat! Sıcaklar bir anda bastıracak, kurban bayramında hava serinleyecek

Meteoroloji haritayı güncelledi. Kurban Bayramı haftasında serinleten havalar geliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken cuma günü 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yurdun bazı kesimlerinde yerel kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 12 Haziran 2024 - 08:49 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 08:49 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden yeni tahmin: 3 güne dikkat Sıcaklar bir anda bastıracak, kurban bayramında hava serinleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteorolojiden yeni tahmin: 3 güne dikkat Sıcaklar bir anda bastıracak, kurban bayramında hava serinleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Bugün ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 YANGIN RİSKİ: YAŞLI VE ÇOCUKLARA DİKKAT

YANGIN RİSKİ: YAŞLI VE ÇOCUKLARA DİKKAT!

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı. Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının arttığı bu haftada yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

4 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık

5 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C Az bulutlu ve açık

6 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

7 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C Az bulutlu

KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

8 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık

9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

10 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C Az bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık