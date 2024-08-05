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GündemMeteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi!
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi!

Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Bugün İstanbul dahil birçok kent için Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

• 05 Ağustos 2024 - 13:42 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 13:42 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika uyarısı İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden son dakika uyarısı İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

3GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün İstanbul’da öğlen gök gürültülü yağış var. Havadaki kararsızlığın oluşturacağı bu yağışlar, Batı Karadeniz’de, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Bilecik, Bolu, Balıkesir de görülecek. Yağış akşama kalmayacak. Sıcaklıkta değişiklik yok ortalamada…

4Meteorolojiden son dakika uyarısı İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi

İstanbul bugün öğlen yağmurlu 31 derece. İzmir 35, Antalya 33, Ankara 34 derece. Bu hafta kuzey bölgelerde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Karadeniz kıyısı hariç yağmur yok" ifadelerine yer verdi.

5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerdeki hava durumu ise şöyle;

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°CParçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°CParçalı bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç, Amasya'nın kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°CAz bulutlu

VAN °C, 29°CAz bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık

14Meteorolojiden son dakika uyarısı İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi
15Meteorolojiden son dakika uyarısı İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi