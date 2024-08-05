Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur: Saat verildi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç, Amasya'nın kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 36°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı