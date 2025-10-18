Meteoroloji'den 22 il için kritik uyarı! Gök gürültüsüyle geliyor! Şemsiyesiz çıkmayın

2

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Görüş mesafesini azaltabilecek bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.Hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.