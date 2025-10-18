Meteoroloji'den 22 il için kritik uyarı! Gök gürültüsüyle geliyor! Şemsiyesiz çıkmayın

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.10.2025 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Bengül Arıca

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 22 il için sağanak uyarısı geldi. Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısında gök gürültülü yağışların etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ekim 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre bugün İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Sinop'ta sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Görüş mesafesini azaltabilecek bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.Hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

YAĞIŞLARA DİKKAT

Yetkililer, özellikle yağış beklenen bölgelerde vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.