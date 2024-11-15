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GündemMeteoroloji uyarmıştı: İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
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Meteoroloji uyarmıştı: İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı ve yağışlarla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sağanak beklenen illeri sayarak uyardı. Öte yandan İzmir'de etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

AA
• 15 Kasım 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Kasım 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü

Yurdun batısında sağanak yağış ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

2İZMİRDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İZMİR'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bu anlarda bazı vatandaşların yürümekte güçlük çektiği, bazı iş yerlerini de su bastığı görüldü.

3Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, kuvvetli yağış beklenen illeri sayarak dikkat edilmesi konusunda uyardı.

4GECE VE CUMARTESİ SABAH SAATLERİNE DİKKAT

GECE VE CUMARTESİ SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu. Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde, gece ve cumartesi sabah İzmir civarında yağış kuvvetli dikkat. Sıcaklık batıda 3-4 derece azalıyor.

5Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü

Yağışlar Cuma-Cumartesi batı ve kuzeyde, Pazar, Pazartesi, Salı Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde görülecek. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren doğuda azalacak. Batıda değişmeyecek. Haftaya 2. yarısı sıcaklıklar yükseliyor

6YURTTA HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

7Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
8Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
9Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
10Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
11Meteoroloji uyarmıştı: İzmirde sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü