Meteoroloji uyarmıştı: İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı ve yağışlarla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sağanak beklenen illeri sayarak uyardı. Öte yandan İzmir'de etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.
AA
• 15 Kasım 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Kasım 2024 - 16:42 • Son Güncelleme: