Meteoroloji uyarmıştı: Ankara'da sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da yağış yerel olarak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 16:57 • Son Güncelleme: