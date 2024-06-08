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Gündem Meteoroloji uyarmıştı: Ankara'da sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
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Meteoroloji uyarmıştı: Ankara'da sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da yağış yerel olarak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 16:57 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

2 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 18 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.   ANKARA'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU: ARAÇLAR YOLDA KALDI Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.

4 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.

5 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. 

6 PROF. DR. ŞENDEN KUVVETLİ SICAK UYARISI: KENDİNİZİ KORUYUN

PROF. DR. ŞEN'DEN KUVVETLİ SICAK UYARISI: KENDİNİZİ KORUYUN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Afyon, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Rize ve Artvin'de sağanak yağış yerel su baskını, dolu, yıldırım oluşturur. Yarın öğleden sonra doğuya kayarak Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars hattında yağış tekrarlar" mesajını paylaştı.

7 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Prof. Dr. Şen, "Bugün sıcaklıklar batıda değişmiyor doğuda 3-4 derece azalıyor. İstanbul 30, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25, İzmir 36, Antalya sağanak yağışlı 38, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27, Urfa 40 derece. Salı gününden itibaren Batı bölgelere aşırı sıcaklar geliyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe günleri Marmara-Ege-Batı Akdeniz VE Güneydoğu'da etkili olacak. İstanbul dahil 35 ve 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

8 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
9 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
10 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
11 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı
12 Meteoroloji uyarmıştı: Ankarada sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı