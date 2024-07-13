Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor! Hafta boyunca etkisini sürdürecek
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda yurt genelinde havanın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
• 13 Temmuz 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
• 13 Temmuz 2024 - 11:10 • Son Güncelleme: