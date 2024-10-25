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GündemMeteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur ve sağanaklar kuvvetli geliyor
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Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur ve sağanaklar kuvvetli geliyor

Karla karışık yağmur ve sağanaklar için Meteoroloji saat vererek uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

• 25 Ekim 2024 - 19:05 • Son Güncelleme:
• 25 Ekim 2024 - 19:05 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3DOĞU KARADENİZDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°CAz bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu

İZMİR 13°C, 25°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 26°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 18°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık

KONYA 4°C, 17°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 13°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 18°CAz bulutlu

VAN 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu