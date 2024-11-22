Meteoroloji uyardı! Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre bugün 1 ile turuncu kodlu uyarı, 2 ile sarı kodlu uyarı geldi. 2 gündür süren yağışlar yarın yurda gelecek soğuk hava dalgasıyla kara dönüşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekerek sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini açıkladı. İşte beklenen hava durumu tahmini...
• 22 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme: