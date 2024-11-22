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GündemMeteoroloji uyardı! Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm
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Meteoroloji uyardı! Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre bugün 1 ile turuncu kodlu uyarı, 2 ile sarı kodlu uyarı geldi. 2 gündür süren yağışlar yarın yurda gelecek soğuk hava dalgasıyla kara dönüşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekerek sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini açıkladı. İşte beklenen hava durumu tahmini...

• 22 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak,

2Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Bugün Cuma, Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.

6Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Yarın sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak, su baskınları olur.

7YURTTA KAR ETKİSİ

YURTTA KAR ETKİSİ

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru pazar, pazartesi ve salı İç Anadolu, Orta ve Batı karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbulda kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

8BUZLANMAYA DİKKAT

BUZLANMAYA DİKKAT

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul, Ankara karayolunda Düzce ve Bolu cıvarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyyahat edeceklere duyurulur.

9Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

10Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18, İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

11Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

12Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)

13Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

14Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9, Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 17

15Meteoroloji uyardı Kar fena geliyor, sıcaklıklar eksiye düşecek, İstanbul dahil birçok il için alarm