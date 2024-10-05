Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi dahil bu illerde yaşayanların dikkatli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 05 Ekim 2024 - 02:14 • Son Güncelleme:
• 05 Ekim 2024 - 02:14 • Son Güncelleme: