Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık



ÇANKIRI 9°C, 27°CAz bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 10°C, 28°CAz bulutlu ve açık



KONYA 13°C, 26°CAz bulutlu ve açık