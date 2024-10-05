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GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi dahil bu illerde yaşayanların dikkatli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 05 Ekim 2024 - 02:14 • Son Güncelleme:
• 05 Ekim 2024 - 02:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2KARSIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat

Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.

4Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat

Öte yandan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, Keklik Vadisi'nde bitkilere kırağı düştü.

5RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°CAz bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 32°CAz bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 31°CAz bulutlu ve açık

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 30°CAz bulutlu ve açık

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 9°C, 27°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 28°CAz bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 26°CAz bulutlu ve açık

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 29°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 33°CAz bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°CAz bulutlu ve açık

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°CAz bulutlu

KARS 1°C, 18°CAz bulutlu

MALATYA 11°C, 26°CAz bulutlu

VAN 7°C, 21°CAz bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık