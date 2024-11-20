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GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak
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Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Hava sıcaklıkları düşüyor kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

• 20 Kasım 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ANKARA VALİLİĞİNDEN FIRTINA UYARISI

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

6Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

7SICAKLIKLAR 10-15 DERECE DÜŞECEK

SICAKLIKLAR 10-15 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzey kesimlerinde, pazar günü de ülke genelinde 10 ila 15 derece düşeceğini bildirdi.

9Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Gelecek günlerde Türkiye'nin iki farklı yağış sisteminin etkisinde kalacağını aktaran Tekin, "Yarın ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağış etkili olacak. Cuma günü ülkemizin iç ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra ilk yağış sistemi yurdu terk edecek." diye konuştu. Tekin, cumartesi günü ikinci yağış sisteminin etkili olacağını, iç, batı ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini söyledi.

10Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Yeni gelen yağışlı sistemle kuvvetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtınanın etkili olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Yarın Marmara'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarımız var. Bu uyarı yarın gece saatlerine kadar devam edecek. Kuzey Ege ve Ege kıyılarında da yağışlar kuvvetli olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, fırtınaya karşı tedbirli olmasını istiyoruz. Yarın Antalya'nın doğu kesimlerinde, Alanya, Manavgat çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un doğusuyla güneyinde yağışlar kuvvetli olacak. Yarın ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde, güney ve güneybatıda, öğle saatlerinden itibaren ise Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgar fırtına şeklinde esecek."

113 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak görüleceğini belirten Tekin, sağanağın cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağını aktardı. Başkentte cumartesi günü akşam saatlerinden sonra sıcaklığın düşmesiyle karla karışık sağanak görüleceğine dikkati çeken Tekin, "Gece saatleri itibarıyla yağışların sona ermesini bekliyoruz. Pazar günü gece sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışını görebiliriz." dedi. Tekin, Ankara'da 15-17 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla oldukça düşeceğini söyledi.

12Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanağın etkili olacağını, kısa sürede yağış miktarının artabileceğini bildiren Tekin, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağışla birlikte İstanbul'da fırtınanın da etkili olacağını anlatan Tekin, "Cuma günü İstanbul'da yağış duracak ama kuvvetli rüzgar devam edecek. Hava sıcaklıkları yarın ve cuma 18-19 derece civarında olacak. Yeni gelen sistemle İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü 10 dereceye kadar düşecek. Böylece İstanbul'da sıcaklıklar 8-9 derece düşmüş olacak." ifadelerini kullandı.

13Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak görüleceğini belirten Tekin, yarın yağışların ve lodosun kuvvetli olacağını aktardı. Cuma günü yağışın şiddetinin azalacağını ancak rüzgarın devam edeceğini dile getiren Tekin, 18-19 derece olan sıcaklıkların pazar günü 11-12 dereceye düşeceğini söyledi.

14ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz bölgesi için "kuvvetli rüzgar ve fırtına", yüksek kesimler için ise "kuvvetli fırtına" uyarısı yapıldı.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu, öğle saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde hızı saatte 74 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olabileceği aktarıldı.

15Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Açıklamada, rüzgarın hızının yüksek kesimlerde saatte 90 kilometreye çıkabileceği belirtilerek, vatandaşlar soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

16MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara geneli için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

17Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

18EGE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

EGE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Ege'nin bazı kesimleri için bugün gece saatlerinden yarın gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

19Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

20MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

21EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

22AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA 6°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu

24BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

25ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 20°CParçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 25°CParçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 18°CParçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 20°CParçalı bulutlu

26DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

27GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı