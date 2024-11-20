Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DENİZLİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



İZMİR 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.