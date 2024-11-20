Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklıklar 15 derece düşecek fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak
Hava sıcaklıkları düşüyor kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
• 20 Kasım 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 19:20 • Son Güncelleme: