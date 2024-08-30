Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMeteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı: 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı: 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı: 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Son dakika haberine göre; Sağanak yağışlar yurdun birçok şehri ve bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 30 Ağustos 2024 - 19:53 • Son Güncelleme:
• 30 Ağustos 2024 - 19:53 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İstanbul çevreleri ile bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 28°CAz bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 31°CAz bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Artvin'in doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 34°CAz bulutlu

SİİRT 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık