Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı: 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 10°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu



VAN 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı