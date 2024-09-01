Meteoroloji son dakika duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, İstanbul'u fena vuracak! Valilik açıklama yaptı
Havalar resmen tersine döndü. Eylül ayının gelmesiyle birlikte yağışlı hava yurda giriş yaptı. Meteoroloji ve valilik tarafından art arda uyarılar yapılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Megakent için saat verildi. İşte İstanbul diğer iller için yapılan son dakika kodlu uyarının ayrıntıları...
• 01 Eylül 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 11:14 • Son Güncelleme: