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Gündem Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi! Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak! İstanbul dahil birçok ile uyarı
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Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi! Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak! İstanbul dahil birçok ile uyarı

Meteoroloji haritayı güncelledi. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? sorusu cevabını buldu. Bayram birçok ili sağanak yağmur vuracak. Kurban Bayramı'nda serinleten havalar geliyor. İstanbul dahil birçok kent için uyarı geldi. Ancak 3 gün için sıcaklık alarmı verildi. İşte hava durumu detayları…

• 11 Haziran 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 11 Haziran 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

4 CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Cuma günü Trakya’dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul’a gelir Cumartesi İstanbul’da etkili olur.

5 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.

6 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Önümüzdeki 3 gün Salı, Çarşamba, perşembe Türkiye’nin batı, orta ve güney bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Sağlığınızı koruyun.

7 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Hafta başı tekrar yükselecek ama aşırı sıcak olmayacak gene de ortalamanın 2-3 derece üzerinde”

8 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

İstanbul da nem oranı fazla olduğundan hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olur. Bugün çarşamba perşembe dikkat edin. Cuma ve cumartesi günü yağışla birlikte 29 dereceye kadar düşecek.

9 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

İzmir Çarşamba, Perşembe 40 derece, Antalya çarşamba 34, Cuma 45 derece”

10 BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

11 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık

12 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

13 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

14 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

15 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

AMASYA °C, 36°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

17 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak İstanbul dahil birçok ile uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C Az bulutlu ve açık