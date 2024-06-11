Meteoroloji Kurban Bayramı için alarm verdi! Önce sıcak olacak sonra sağanak vuracak! İstanbul dahil birçok ile uyarı
Meteoroloji haritayı güncelledi. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? sorusu cevabını buldu. Bayram birçok ili sağanak yağmur vuracak. Kurban Bayramı'nda serinleten havalar geliyor. İstanbul dahil birçok kent için uyarı geldi. Ancak 3 gün için sıcaklık alarmı verildi. İşte hava durumu detayları…
• 11 Haziran 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 11 Haziran 2024 - 11:32 • Son Güncelleme: