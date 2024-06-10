Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 12 derece birden artacak! Yaz yağmurları geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı