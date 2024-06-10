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Gündem Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 12 derece birden artacak! Yaz yağmurları geliyor
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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 12 derece birden artacak! Yaz yağmurları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 10 Haziran 2024 - 16:46 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 16:46 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 12 derece birden artacak Yaz yağmurları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi.

2 45 DERECEYİ BULACAK

45 DERECEYİ BULACAK

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artması; çarşamba, perşembe ve cuma Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12, diğer bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bugün ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 YAŞLI VE ÇOCUKLAR DİKKAT

YAŞLI VE ÇOCUKLAR DİKKAT

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

4 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

5 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

6 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

7 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

8 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

9 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin, Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu