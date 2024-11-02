Meteoroloji 35 ili uyardı: Sağanak yağışlar, karla karışık yağmur kuvvetli rüzgarla geliyor
Son dakika haberine göre; Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Ardahan ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz ‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
• 02 Kasım 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 02 Kasım 2024 - 20:15 • Son Güncelleme: