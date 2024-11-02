Meteoroloji 35 ili uyardı: Sağanak yağışlar, karla karışık yağmur kuvvetli rüzgarla geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİNOP 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 12°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı