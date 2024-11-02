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GündemMeteoroloji 35 ili uyardı: Sağanak yağışlar, karla karışık yağmur kuvvetli rüzgarla geliyor
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Meteoroloji 35 ili uyardı: Sağanak yağışlar, karla karışık yağmur kuvvetli rüzgarla geliyor

Son dakika haberine göre; Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Ardahan ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz ‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• 02 Kasım 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 02 Kasım 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 17°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°CAz bulutlu

MANİSA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 16°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 15°CParçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 13°CParçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 12°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı