Meteoroloji 12 şehri uyardı! Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
Son dakika uyarısı Meteoroloji tarafından geldi. Sıcaklıklar bunaltırken bir yandan da sağanak yağışlar yurdu serinletiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
• 06 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme:
• 06 Temmuz 2024 - 18:23 • Son Güncelleme: