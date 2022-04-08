Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeMesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi
• 08 Nisan 2022 - 20:56 • Son Güncelleme:

Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı kalan Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe ile olan bağlarını tamamen koparması bekleniyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı hakkında birçok iddia medyada yer alırken, İspanyol basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'den sonraki adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

• 08 Nisan 2022 - 20:56 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda geçirdiği süreçte hayal kırıklığı yarattı.

2Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Transfer olduğu ilk dönemde futbolseverlerde büyük bir heyecan yaratan Mesut Özil, yarattığı beklentiyi karşılayamadı.

3Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Bu sezon ilk Vitor Pereira ile çalışan ve sorunlar yaşayan dünya yıldızı, İsmail Kartal döneminde de benzer sorunları yaşadı.

4Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Fenerbahçe'de yedek kalmasından dolayı İsmail Kartal ile problem yaşayan Mesut Özil, kadro dışı bırakıldı.

5Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Daha sonra yapılan açıklamalarda ise hem Ali Koç hem de İsmail Kartal, alınan bu kararın üzerine fazla yorum yapmadı.

6Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu.

7Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

8Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Yıldız oyuncu, şu ana kadar ise Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

9YENİ TAKIMINI YAZDILAR

YENİ TAKIMINI YAZDILAR

Amerika Birleşik Devletleri MLS takımlarından Inter Miami, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etmek istiyor.

10Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; sezon sonu Gonzalo Higuain'in futbolu bırakması nedeniyle yeni bir yıldız arayan Inter Miami, rotasını Mesut Özil'e çevirdi.

11Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmayı çok isteyen ABD takımı, transferde de en istekli takım olarak göze çarpıyor.

12Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Daha önce ABD'de oynamaya sıcak bakacağını dile getiren Mesut Özil için Inter Miami'nin sahiplerinden David Beckham'ın özellikle temasa geçeceği de belirtildi.

13Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

2018 yılında kurulan Inter Miami'nin teknik direktörlüğünü Phil Neville yapıyor.

14Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu Bomba patladı, Fenerbahçede son dakika gelişmesi

Kadrosunda Kieran Gibbs, DeAndre Yedlin, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain gibi isimler olan Inter Miami, 5 haftası geride kalan MLS'te 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alıyor.

15FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

Aynı haberde Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in sözleşmesini feshedeceği ifadelerine de yer verildi. (Sabah)

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi

Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi

Torrent kötü haberi verdi! Sezon biter bitmez takımdan ayrılacak ilk yıldızı açıkladı

Torrent kötü haberi verdi! Sezon biter bitmez takımdan ayrılacak ilk yıldızı açıkladı

Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!

Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!

Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör