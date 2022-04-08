• 08 Nisan 2022 - 20:56 • Son Güncelleme:
Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu! Bomba patladı, Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı kalan Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe ile olan bağlarını tamamen koparması bekleniyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı hakkında birçok iddia medyada yer alırken, İspanyol basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'den sonraki adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…
• 08 Nisan 2022 - 20:56 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda geçirdiği süreçte hayal kırıklığı yarattı.
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