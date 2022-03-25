Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı! 'Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...'
Dün radikal bir kararla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklayan Fenerbahçe'de bu hamle oldukça tartışma konusu olurken, sarı lacivertli cepheye yakın olan gazetecilerin 'Alex de Souza, Emre Belözoğlu' örnekleri vermeleri dikkat çekti. İşte sarı lacivertli kulüpte son dakika gelişmesi...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de dün 2 kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı.
"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu."
"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."
MURAT ÖZBOSTAN
Mesut'un imza törenini izledim bu satırları yazmadan önce. Ali Koç'un Mesut'la ilgili övgüleri, Devrek'e gidip yıldız futbolcu için röportajlar yapan kulüp televizyonu, Acun Ilıcalı'nın sözleri, onlarca basın mensubu, yaptığı yardımlar, insanlığı, mükemmelliği, eşi, çocuğu, ailesi, markası. Ve dünkü karar...
Koç, Mesut Özil'i güle oynaya getirse de bir süredir istemiyordu. Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlar sofrasına atmıştı. Pereira oyuncunun itibarıyla oynuyordu. Arkasından İsmail Kartal ile başlayan süreç! Performansı iyi ya da kötü, alınan bu karar futbolcuyu itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil.
Ayrıca Almanlar'ı ve İngilizler'i de fazlasıyla memnun etmiştir! Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son 6 maçtaki iyi sonuçlarla bahar gelmez!
ALİ GÜLTİKEN
Sezonun bitmesine bu kadar az zaman kala böyle kararlar almak tabii ki enteresan geliyor. Takımda her şey yolunda gibi görünüyordu, iyi bir oyun da ortaya çıktı, güçlü bir takım görüntüsü geri geldi. Onun için bu kararı dışarıdan anlayabilmek mümkün değil. Mesut'un zaten neler yapabileceği ve oyun şekli de biliniyor.
O nedenle bu karara saha dışında yaşanan bazı şeylerin neden olması gerek. Ozan Tufan'ın da aynı davranışlar içinde bulunduğu bir karar gibi görünüyor. Kiraladığın ve performans sınırlarını bildiğin Ozan'ı bu dönemde kadro dışı bırakmak ilginç. Bu kadar yıldızın olduğu yerde bu oyuncular da sorunlarıyla birlikte yönetilebilmeli. Bunun yalnızca performans veya verimlilikle ilgili açıklanabileceğini de düşünmüyorum.