Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı! 'Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...'

"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu."