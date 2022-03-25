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FenerbahçeMesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı! 'Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı! 'Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...'
• 25 Mart 2022 - 14:17 • Son Güncelleme:

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı! 'Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...'

Dün radikal bir kararla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklayan Fenerbahçe'de bu hamle oldukça tartışma konusu olurken, sarı lacivertli cepheye yakın olan gazetecilerin 'Alex de Souza, Emre Belözoğlu' örnekleri vermeleri dikkat çekti. İşte sarı lacivertli kulüpte son dakika gelişmesi...

• 25 Mart 2022 - 14:17 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Fenerbahçe'de dün 2 kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı.

3Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor. Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi.

4Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.

5Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi.

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Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü.

7Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Bu sezon ligde sadece iki maça ilk 11'de başlayan ve maçı tamamlayamayan Ozan tepkisini, İsmail Kartal'a yöneltirken teknik heyet de yaşananları başkan Ali Koç'a rapor etti.

8Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Koç, takımın Devler Ligi'ne katılmak için ikincilik yarışı verdiği süreçte yaşanan bu disiplinsiz ortama hemen müdahale edip ikiliyi kadro dışı bıraktı.

9Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Sarı-Lacivertlilerin 2023-24 sezonu sonuna kadar imza attırdığı Mesut Özil, yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncunun şu ana kadar F.Bahçe'ye maliyeti 15 milyon Euro'ya ulaşırken, Mesut için Arsenal'e bonservis bedeli ödenmemişti.

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"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Mesut gibi bir marka ülke futboluna çok şey katacak. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak kişi ben değilim. Zaten herkes konuşuyor, herkes yazıyor, herkes biliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, sık sık Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini çok değişik yerlerde hep dile getirdi. Ve bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş oyuncularından biri olan Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu."

11Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."

12Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Ozan Tufan, 2015-16'da 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınmıştı. Sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar uzatılan ve yıllık 12 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu daha önce de Aykut Kocaman döneminde 2 kez kadro dışı kalmıştı.

13Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, kadro dışı kararı sonrasında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Rojin Tufan'ın mesajında "Haksızlığa uğradığın an Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırla, Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez" ifadeleri kullanıldı.

14MURAT ÖZBOSTAN

MURAT ÖZBOSTAN

Mesut'un imza törenini izledim bu satırları yazmadan önce. Ali Koç'un Mesut'la ilgili övgüleri, Devrek'e gidip yıldız futbolcu için röportajlar yapan kulüp televizyonu, Acun Ilıcalı'nın sözleri, onlarca basın mensubu, yaptığı yardımlar, insanlığı, mükemmelliği, eşi, çocuğu, ailesi, markası. Ve dünkü karar...

15Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Koç, Mesut Özil'i güle oynaya getirse de bir süredir istemiyordu. Kasım ayında Koç, "Mesut ticareti bırakıp futbola odaklaması gerekir" diyerek zaten Özil'i kurtlar sofrasına atmıştı. Pereira oyuncunun itibarıyla oynuyordu. Arkasından İsmail Kartal ile başlayan süreç! Performansı iyi ya da kötü, alınan bu karar futbolcuyu itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil.

16Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Ayrıca Almanlar'ı ve İngilizler'i de fazlasıyla memnun etmiştir! Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Sonuçta bu sezonun ve bundan önceki başarısız 4 yılın faturası ne Mesut'a ne de başka bir oyuncuya kesilemez. Ama yönetimin hatalarından ansiklopedi olur! Son 6 maçtaki iyi sonuçlarla bahar gelmez!

17GÜRCAN BİLGİÇ

GÜRCAN BİLGİÇ

Kararın nedeni, Konya maçının devre arasında yaşananlar... Kriz anında teknik adamın kararını sorgulamak, saygısızlık yapmak doğru değil. Bu olaylar futbolun kendi gerginliğinde yaşansa da İsmail Kartal böyle bir seçime gittiyse demek ki kullanılan kelimeler haddini aşmış.

18Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

3 hafta önce Trabzon ile iddialı bir maça çıkılacakken Sosa'nın bir gece kulübünden alkollü şekilde çıktığının fotoğrafları medyaya yansıdı. Böyle bir olayda bile 'kadro dışı' seçeneği değerlendirilmedi. Ozan ve Mesut için bu noktaya gelindiyse 'bardağı taşıran damla' ile karşı karşıyayız demektir.

19Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

Fenerbahçe bu sıkıntıları Alex ile yaşadı. Ersun Yanal da Emre Belözoğlu ile yaşadı. Şimdi İsmail Kartal süreç içinde daha keskin düşünmek zorunda kaldı. Üstelik Mesut ve Ozan, Alex ve Emre kadar takım performansında yer kaplamadılar. Teknik direktörüne sahip çıktığı için yönetimi tebrik ediyorum.

20ALİ GÜLTİKEN

ALİ GÜLTİKEN

Sezonun bitmesine bu kadar az zaman kala böyle kararlar almak tabii ki enteresan geliyor. Takımda her şey yolunda gibi görünüyordu, iyi bir oyun da ortaya çıktı, güçlü bir takım görüntüsü geri geldi. Onun için bu kararı dışarıdan anlayabilmek mümkün değil. Mesut'un zaten neler yapabileceği ve oyun şekli de biliniyor.

21Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

O nedenle bu karara saha dışında yaşanan bazı şeylerin neden olması gerek. Ozan Tufan'ın da aynı davranışlar içinde bulunduğu bir karar gibi görünüyor. Kiraladığın ve performans sınırlarını bildiğin Ozan'ı bu dönemde kadro dışı bırakmak ilginç. Bu kadar yıldızın olduğu yerde bu oyuncular da sorunlarıyla birlikte yönetilebilmeli. Bunun yalnızca performans veya verimlilikle ilgili açıklanabileceğini de düşünmüyorum.

22Mesut Özil ve Ozan Tufanın kadro dışı kalması camiayı karıştırdı Sosa alkollü yakalandı buna rağmen...

 

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