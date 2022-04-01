Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sıra ona geldi deniyordu bir anda saha içi lideri oldu!
Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının ardından 'sıra ona geldi' iddiaları ortaya atılan yıldız futbolcunun İsmail Kartal tarafından saha içi lideri yapılması taraftarları şaşkınlığa uğrattı. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Süper Lig’de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe’de gözler Kayserispor maçına çevrildi.
Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.
Mesut Özil’in süreciyle ilgili açıklama yapan Erkut Söğüt, "Mesut Özil’in takımla çalışması isteğine bağlı. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmenin ardından takımın liderliğini İrfan Can Kahveci’nin alması bekleniyor. Mesut Özil’in kadro dışı olmasıyla saha içinde takımının organizasyonunda İrfan Can’ın isminin öne çıkması planlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın da yeteneklerine ve futbol zekasına çok güvendiği yıldız orta sahanın takımın en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.
Kadıköy’de 1-0 geriden gelinip 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ikinci yarısında da aslında bu durumun provası yapılmıştı. İkinci devrede Mesut Özil oyundan çıktıktan sonra İrfan Can merkeze geçmiş ve oyun kuruculuk rolünü üstlenmişti. Hatta beraberlik golünde önce faulü kazandıran ardından çok şık bir frikik kullanan İrfan Can, Kim Min Jae’nin golünü getirmişti.
LÖW VE JESUS HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Gelecek sezon takımı çalıştıracak yabancı hoca hala netleşmezken, Joachim Löw ile prensipte anlaşıldığı iddiası bir kez daha gündemde... Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Alman teknik direktörün, yıllık 5 milyon euro'yu kabul ettiği ancak başkan Ali Koç'tan biraz daha süre istediği bildirildi. Yönetimin, Löw'den gelecek telefonu beklediği, olumlu yanıt vermesi halinde hemen imzaların atılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Löw ile birlikte en güçlü teknik direktör adayı Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Portekiz'in Record gazetesi, 67 yaşındaki usta çalıştırıcıya Al Nassr'ın 10 milyon euro yıllık maaş önerdiğini yazdı. Jesus daha önce Suudi Ligi'nden Al Hilal'de görev yapmış ve Süper Kupa'yı kazanmıştı. Jesus'un teklifi değerlendirdiği ancak henüz imza atmadığı ifade edildi.