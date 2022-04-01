Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sıra ona geldi deniyordu bir anda saha içi lideri oldu!

Mesut Özil’in süreciyle ilgili açıklama yapan Erkut Söğüt, "Mesut Özil’in takımla çalışması isteğine bağlı. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı.