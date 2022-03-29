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FenerbahçeMesut Özil ve Ozan Tufan'da flaş gelişme! Ali Koç resmen geri adım attı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil ve Ozan Tufan'da flaş gelişme! Ali Koç resmen geri adım attı
• 29 Mart 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:

Mesut Özil ve Ozan Tufan'da flaş gelişme! Ali Koç resmen geri adım attı

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan sarı lacivertli yönetim her iki futbolcu için kafa karıştıran bir değişikliğe gitti. Başkan Ali Koç'un 'kadro dışı' ibaresini kaldırdığı görülürken, Özil ve Tufan'da geri adım atıldığının görülmesi dikkat çekti.

• 29 Mart 2022 - 07:51 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı
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Fenerbahçe'de geride kalan hafta içerisinde Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması sonrası taraftarların bazıları kararı doğru bulmuş, bir kısım da yönetimi eleştirmişti. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ve Mesut Özil konusunda yönetimin tavır değiştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerde gündüz saatlerinde Twitter hesabından yapılan paylaşım iki futbolcuda büyük bir şaşkınlık yarattı. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldıklarını birkaç saat sonra öğrendiği vurgulandı.

3Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Her iki futbolcunun avukatının da kulübe yazı yazarak, kulüp iç disiplin talimatı gereği savunma almadan kadro dışı kararının kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat çekildi. Kulübün bu tutumunun her iki oyuncunun kariyerini zedeleyici bir tavır olduğu ve yönetim kurulunun izlediği yolun sezon başında belirlenen disiplin talimatlarına aykırı olduğunun altı çizildi.

4Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Fenerbahçe yönetiminin, sebep dahi belirtilmeden kamuoyuna yapılan duyuru sonrası tavır değişikliğine gittiği, oyunculara yönelik bilgilendirmede, ‘tedbiren kadro dışı kararı alınarak, izinli sayıldıkları’ ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların yapılacak ilk toplantında Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili nihai kararını netleştirmesi bekleniyor.

5Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'den yapılan kadro dışı duyurusunda şu ifadelere yer verilmişti: Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur.

6Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz hafta içerisinde takımın iki önemli yıldızı Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmıştı. Arsenal'de kadro dışı bırakıldıktan sonra, Fenerbahçe'de de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in eski takım arkadaşı Four Four Two'ya dikkat çekici bir konuşma yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

7Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki on numarasının sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Dünyaca ünlü oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 700 bin euro olarak gösteriliyor.

8Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Arsenal'in efsane isimlerinden Nacho Monreal, eski takım arkadaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Monreal, Mesut Özil'in Arsenal'de yaşadığı sorunlarla ilgili, "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile kötü ayrıldılar, onunla son birkaç maçı oynamadı, sonra Unai Emery onu geri getirmeye ve liderimiz yapmaya çalıştı.

9Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Başlangıçta ona çok güven verdi ve Mesut çok fazla maçta oynadı, ancak teknik direktör daha iyi durumda olan başka takım arkadaşları olduğunu anladı. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en iyi maaş alan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler" ifadelerini kullandı.

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Mesut Özil'in Arsenal'e forma şansı bulamamasının bir nedeninin de yaşadığı sakatlıklar olduğunu belirten Nacho Monreal, "Bir insan olarak herkesle arası iyiydi ama sakatlık nedeniyle çok maç kaçırdı" şeklinde konuştu.

11Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

Fenerbahçe'ye gelmeden önce uzun yıllar Arsenal'de oynayan Mesut Özil, Premier Lig devinde 254 müsabakada oynadı. 33 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 44 kez havalandırdı. Mesut Özil takım arkadaşlarına 77 asist yaptı.

12Mesut Özil ve Ozan Tufanda flaş gelişme Ali Koç resmen geri adım attı

 

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