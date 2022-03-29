Mesut Özil ve Ozan Tufan'da flaş gelişme! Ali Koç resmen geri adım attı
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan sarı lacivertli yönetim her iki futbolcu için kafa karıştıran bir değişikliğe gitti. Başkan Ali Koç'un 'kadro dışı' ibaresini kaldırdığı görülürken, Özil ve Tufan'da geri adım atıldığının görülmesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'de geride kalan hafta içerisinde Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması sonrası taraftarların bazıları kararı doğru bulmuş, bir kısım da yönetimi eleştirmişti. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ve Mesut Özil konusunda yönetimin tavır değiştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Her iki futbolcunun avukatının da kulübe yazı yazarak, kulüp iç disiplin talimatı gereği savunma almadan kadro dışı kararının kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat çekildi. Kulübün bu tutumunun her iki oyuncunun kariyerini zedeleyici bir tavır olduğu ve yönetim kurulunun izlediği yolun sezon başında belirlenen disiplin talimatlarına aykırı olduğunun altı çizildi.
Fenerbahçe yönetiminin, sebep dahi belirtilmeden kamuoyuna yapılan duyuru sonrası tavır değişikliğine gittiği, oyunculara yönelik bilgilendirmede, ‘tedbiren kadro dışı kararı alınarak, izinli sayıldıkları’ ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların yapılacak ilk toplantında Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili nihai kararını netleştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz hafta içerisinde takımın iki önemli yıldızı Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmıştı. Arsenal'de kadro dışı bırakıldıktan sonra, Fenerbahçe'de de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in eski takım arkadaşı Four Four Two'ya dikkat çekici bir konuşma yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
Arsenal'in efsane isimlerinden Nacho Monreal, eski takım arkadaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Monreal, Mesut Özil'in Arsenal'de yaşadığı sorunlarla ilgili, "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile kötü ayrıldılar, onunla son birkaç maçı oynamadı, sonra Unai Emery onu geri getirmeye ve liderimiz yapmaya çalıştı.