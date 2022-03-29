Mesut Özil ve Ozan Tufan'da flaş gelişme! Ali Koç resmen geri adım attı

Her iki futbolcunun avukatının da kulübe yazı yazarak, kulüp iç disiplin talimatı gereği savunma almadan kadro dışı kararının kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat çekildi. Kulübün bu tutumunun her iki oyuncunun kariyerini zedeleyici bir tavır olduğu ve yönetim kurulunun izlediği yolun sezon başında belirlenen disiplin talimatlarına aykırı olduğunun altı çizildi.