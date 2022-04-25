Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'
Konyaspor maçından sonra kadro dışı kalan ve bir daha affedilmesi gündeme bile gelmeyen Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu. Özil yakın çevresine "Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, gelecek sezon için üst düzey teknik adam arayışını sürdürüyor. Listede yer alan Portekizli Jorge Jesus ile pazarlık süreci hız kazanırken, Alman Joachim Löw diğer aday. İsmail Kartal ile devam etme fikri şu an için ikinci planda...
Arda Güler de hücumda 'gizli silah' haline geldi... Hoca değişikliği halinde gelecek teknik adam, kadro dışı olan 'Mesut Özil ve Ozan' dışında sorunsuz bir ortam ve hazır bir takım bulacak. 4-5 takviye ile özlenen şampiyonluğun çok rahat gelebileceği belirtiliyor.
Antalya Fenerbahçeliler Derneği, önümüzdeki sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilmesini istedi. 60 yaşındaki hocaya teşekkür edilen 8 maddelik bildiride Kartal'ın göreve geldikten sonra F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk potasına kadar soktuğu vurgulanarak, "İsmail Kartal'ın bu fedakarlık ve başarılarından sonra gelecek yılda bu takımın başında olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır" denildi.
Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın akdro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı. İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı.
Dünyaca ünlü yıldızın, bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi. Mesut'un, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.