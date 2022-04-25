Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'

Dünyaca ünlü yıldızın, bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi. Mesut'un, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.