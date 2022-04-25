Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeMesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'
• 25 Nisan 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:

Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'

Konyaspor maçından sonra kadro dışı kalan ve bir daha affedilmesi gündeme bile gelmeyen Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu. Özil yakın çevresine "Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

• 25 Nisan 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...
ABONE OL

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, gelecek sezon için üst düzey teknik adam arayışını sürdürüyor. Listede yer alan Portekizli Jorge Jesus ile pazarlık süreci hız kazanırken, Alman Joachim Löw diğer aday. İsmail Kartal ile devam etme fikri şu an için ikinci planda...

2Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Başarılı çalıştırıcı sezon sonunda görevden ayrılsa bile halefine 'teşekkür edeceği' bir takım bırakacak. Süper Lig'de son 10 maçtan 9'unu kazanan Kartal takımda oyun ve sistem olarak istikrarı sağlamış durumda. Taraftarlar tekrar tribüne dönerken, son 2 iç saha maçı dolu tribünlere oynandı.

3Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

En önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Vitor Pereira sonrası yaşanan boşlukta bozulan takım ruhu ve disiplini geri geldi. Serdar Aziz, Mert Hakan, Miha Zajc, İrfan, Crespo, Osayi, Ferdi ve Serdar Dursun gibi isimler Kartal'ın yerleştirdiği sistemde performans olarak zirveyi gördü.

4Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Arda Güler de hücumda 'gizli silah' haline geldi... Hoca değişikliği halinde gelecek teknik adam, kadro dışı olan 'Mesut Özil ve Ozan' dışında sorunsuz bir ortam ve hazır bir takım bulacak. 4-5 takviye ile özlenen şampiyonluğun çok rahat gelebileceği belirtiliyor.

5Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Teknik adam arayışında ibre Jorge Jesus'a döndü. Başkan Ali Koç'un görüşmeleri hızlandırdığı 67 yaşındaki Portekizli hocanın teklifi düşündüğü ve karar aşamasında olduğu belirtiliyor.

6Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Löw hem gözünün büyük liglerde olması hem de yüksek bütçe talebi nedeniyle ikinci plana geriledi. İsmail Kartal'la devam olasılığını da son seçenek olarak kenarda tutan Ali Koç'un ligin sonuna doğru yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

7Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Antalya Fenerbahçeliler Derneği, önümüzdeki sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilmesini istedi. 60 yaşındaki hocaya teşekkür edilen 8 maddelik bildiride Kartal'ın göreve geldikten sonra F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk potasına kadar soktuğu vurgulanarak, "İsmail Kartal'ın bu fedakarlık ve başarılarından sonra gelecek yılda bu takımın başında olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır" denildi.

8Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Fenerbahçe'de bir aydan fazla süredir akdro dışı kalan Mesut Özil'in, affedilmemesi nedeniyle dert yandığı öğrenildi.

9Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın akdro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı. İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı.

10Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti., yönetim Mesut ve Ozan'la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi, Ali Koç'la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.

11Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

Dünyaca ünlü yıldızın, bu konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı belirtildi. Mesut'un, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

12

Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrı bir şekilde antrenmanlarını sürdürüp kendisini fiziken hazır bir halde tutmaya çalışıyor. (Fanatik/Yusuf Dursun)

13Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu İsyan etti Gereksiz...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'

    'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'

    Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

    Sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı F.Bahçe camiasında ortalık yıkıldı! 'İş çoktan bitmiş'

    Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'

    Mesut Özil ilk kez sessizliğini bozdu! İsyan etti 'Gereksiz...'

    SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...

    SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...