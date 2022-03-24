Mesut Özil gemileri yaktı! Canlı yayında duyurdu "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi. Mesut Özil'in oynamama sebebi ortaya çıktı. Fenerbahçe'de mutsuz olduğu söylenen Mesut Özil kararını verdi. Canlı yayında Pereira'yı eleştiren TFF yöneticisi Selim Soydan da “86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var, bu günahtır. Ne kadar sahip çıkarsan o kadar kazanırsın” dedi. Soydan, "Adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu. İşte Fenerbahçe'deki Mesut Özil krizinin perde arkası...
Yeni sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamı ilk yarı sonunda göndermişti. Pereira ile Mesut Özil'in aralarının kötü olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe ve milli takım formasını uzun yıllar giyen, Türk futboluna hizmeti TFF'de yöneticilik yaparak sürdüren Selim Soydan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'e şu sözlerle sahip çıktı: "Vitor Pereira'ya anlam veremedim.
Elinde Mesut gibi bir yıldız var, adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var... Bu günahtır. Bu tarz oyunculara ne kadar sahip çıkarsan teknik direktör olarak o kadar kazanırsın.'' Soydan, Fenerbahçe takımının yaş olarak gençleşmesinden mutluluk duyduğunu da söyledi.
Fenerbahçe’ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü eski kimliğine dönemeyen Mesut Özil kulübeye geliyor.Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut’u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.