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FenerbahçeMesut Özil gemileri yaktı! Canlı yayında duyurdu "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil gemileri yaktı! Canlı yayında duyurdu "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"
• 24 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Mesut Özil gemileri yaktı! Canlı yayında duyurdu "Adamı bitirmek için her şeyi yaptı"

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi. Mesut Özil'in oynamama sebebi ortaya çıktı. Fenerbahçe'de mutsuz olduğu söylenen Mesut Özil kararını verdi. Canlı yayında Pereira'yı eleştiren TFF yöneticisi Selim Soydan da “86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var, bu günahtır. Ne kadar sahip çıkarsan o kadar kazanırsın” dedi. Soydan, "Adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu. İşte Fenerbahçe'deki Mesut Özil krizinin perde arkası...

• 24 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı
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Yeni sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamı ilk yarı sonunda göndermişti. Pereira ile Mesut Özil'in aralarının kötü olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

2Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

Fenerbahçe ve milli takım formasını uzun yıllar giyen, Türk futboluna hizmeti TFF'de yöneticilik yaparak sürdüren Selim Soydan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'e şu sözlerle sahip çıktı: "Vitor Pereira'ya anlam veremedim.

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Elinde Mesut gibi bir yıldız var, adamı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 86. dakikada oyuna soktu. Ayıp denen bir şey var... Bu günahtır. Bu tarz oyunculara ne kadar sahip çıkarsan teknik direktör olarak o kadar kazanırsın.'' Soydan, Fenerbahçe takımının yaş olarak gençleşmesinden mutluluk duyduğunu da söyledi.

4Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

Sakatlığı sonrası fizik açıdan yeterli düzeye gelemeyen Mesut Özil, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından da kulübeye çekilecek. Yıldız oyuncu kalan haftalarda hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

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Fenerbahçe’ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü eski kimliğine dönemeyen Mesut Özil kulübeye geliyor.Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut’u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.

6Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

İlk yarıdaki düşük temposu sebebiyle tecrübeli oyuncu ikinci yarı oyundan alındı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı.

7Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

İsmail Kartal, artık daha yüksek tempoda geçmesi muhtemel maçları Mesut’un kaldırmasının güç olacağını tahmin ettiğinden formayı yıldız oyuncudan alma kararı verdi.

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GİTMİYORUM!

F.Bahçe'de mutsuz olduğu söylenen Mesut Özil'in yakın çevresine "Ne olursa olsun sözleşmem bitene kadar kalacağım. Bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

9Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

Süper Lig’de eksiklerine rağmen son 6 maçın 5’ini kazanan, sadece 80 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, milli ara sonrası tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

10Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu’nun da milli arada tamamen sakatlığını atlatması ve takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.Bu arada takıma verilen 3 günlük izin bugün son bulurken, sarı-lacivertliler milli oyuncularının yokluğunda Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

11Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

Antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İsak Vural ise günde çift idmanla açıklarını kapatmaya çalışıyor.

12Mesut Özil gemileri yaktı Canlı yayında duyurdu Adamı bitirmek için her şeyi yaptı

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