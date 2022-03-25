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FenerbahçeMesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha! Fenerbahçe'de 3 kadro dışı iddiası
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha! Fenerbahçe'de 3 kadro dışı iddiası
• 25 Mart 2022 - 08:20 • Son Güncelleme:

Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha! Fenerbahçe'de 3 kadro dışı iddiası

Fenerbahçe'de son dakika haberleri... Dün Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığını açıklayan sarı lacivertli kulüpte sular durulmuyor. Samandıra'dan gelen bilgilere göre İsmail Kartal'ın bu 2 futbolcu haricinde 3 yıldızın daha üzerine çizik attığı iddia ediliyor...

• 25 Mart 2022 - 08:20 • Son Güncelleme:
1Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası
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Fenerbahçe’de dün itibariyle herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

2Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

3 günlük iznin ardından 3 Nisan’da deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-lacivertlilerde gündemi kadro dışı kararları belirledi. Özellikle Mesut Özil ismi dikkat çekti. Mesut Özil’in ligdeki son Konyaspor maçının devre arasında oyundan erken alındığı için İsmail Kartal’la tartıştığı öğrenildi.

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Kartal’ın da Mesut Özil’in fiziksel durumundan memnun olmadığı, tecrübeli yıldızı özellikle ligde kalan haftalar için fiziksel anlamda yeterli bulmadığı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca Özil’in bir kaptan olarak takıma yeterince liderlik edemediğini düşündüğü ifade edildi.

4Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası
5Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Devre arasında Watford’dan geri dönen Ozan Tufan’ın ise fiziksel olarak beklentileri karşılamadığı ve İsmail Kartal’ın oyuncunun performansından memnun olmadığı kaydedildi. Ozan’ın özellikle son Alanyaspor deplasmanında sağ bekteki performansı da eleştirilmiş, Konyaspor maçında da 90+3’te oyuna sokulmuştu.

6Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Öte yandan yakın arkadaş olan bu iki oyuncunun az süre almaları nedeniyle mutsuz oldukları, bu durumun da Samandıra’da takıma olumsuz sirayet ettiği düşünüldü. Tüm bu sebeplerden dolayı iki kadro dışı kararının bizzat teknik direktör İsmail Kartal tarafından alındığı belirtildi.

7Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Mesut Özil bu sezon takımda en fazla skor katkısı veren isimlerden oldu. Özil, lig ve Avrupa’da 26 resmi maça çıkarken 9 gol 2 asistle 11 gole direkt katkı yaptı. Ünlü yıldız özellikle Galatasaray’a karşı deplasmanda attığı golle alkış toplamıştı.

8Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Mesut Özil’in kadro dışı kalması dış basında da yankı buldu. Bilhassa İngiltere’de Arsenal’deki son günlerine benzetmeler yapıldı. Mirror, “Mikel Arteta’dan sonra F.Bahçe’de de benzer bir karar alındı. Mesut Özil takımdan uzaklaştırıldı” denildi. The Athletic, “Özil kadro dışı kaldı, geçen sezon büyük umutlarla gitmişti” dedi.

9Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Daily Mail, “Arsenal’de olduğu gibi Fenerbahçe’de de aynı karar alındı, Özil kadrodan ayrı olacak” ifadeleri kullanıldı. Fransa’da L’Equipe, “Arsenal’deki gibi yeniden takımdan çıkarıldı” bilgisini verdi. İspanyol AS ise, “Eski Real Madrid’li oyuncu Arsenal’den sonra Fenerbahçe’de de kadro dışı” yorumunu yaptı.

10Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Fenerbahçe'de önemli ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takımda Enner Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı.

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Gelen bilgilere göre Valencia, Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı.

12Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvador'lu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Takvim'in haberine göre; bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal, Valencia'dan özür dilemesini istedi.

13Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Ancak Valencia özür dilemedi. Jose Sosa da Ekvador'lu oyuncuya destek oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Valencia hem de Sosa Konya maçı kadrosuna alınmadılar.

14Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

Ayrıca son 5 maçtır takıma herhangi bir katkı veremediği gibi Trabzonspor ile oynanan kritik maçta 18.dakikada kırmızı kart görerek sabırları taşıran İrfan Can Kahveci'nin de kadro dışı kalacağı bilgisi geldi. Süper Lig'de 17 maçta sahaya çıkan İrfan Can sadece 2 gol atabildi.

15Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha Fenerbahçede 3 kadro dışı iddiası

 

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