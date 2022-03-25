Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha! Fenerbahçe'de 3 kadro dışı iddiası
Fenerbahçe'de son dakika haberleri... Dün Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığını açıklayan sarı lacivertli kulüpte sular durulmuyor. Samandıra'dan gelen bilgilere göre İsmail Kartal'ın bu 2 futbolcu haricinde 3 yıldızın daha üzerine çizik attığı iddia ediliyor...
Fenerbahçe’de dün itibariyle herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.
3 günlük iznin ardından 3 Nisan’da deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-lacivertlilerde gündemi kadro dışı kararları belirledi. Özellikle Mesut Özil ismi dikkat çekti. Mesut Özil’in ligdeki son Konyaspor maçının devre arasında oyundan erken alındığı için İsmail Kartal’la tartıştığı öğrenildi.
Devre arasında Watford’dan geri dönen Ozan Tufan’ın ise fiziksel olarak beklentileri karşılamadığı ve İsmail Kartal’ın oyuncunun performansından memnun olmadığı kaydedildi. Ozan’ın özellikle son Alanyaspor deplasmanında sağ bekteki performansı da eleştirilmiş, Konyaspor maçında da 90+3’te oyuna sokulmuştu.
Mesut Özil’in kadro dışı kalması dış basında da yankı buldu. Bilhassa İngiltere’de Arsenal’deki son günlerine benzetmeler yapıldı. Mirror, “Mikel Arteta’dan sonra F.Bahçe’de de benzer bir karar alındı. Mesut Özil takımdan uzaklaştırıldı” denildi. The Athletic, “Özil kadro dışı kaldı, geçen sezon büyük umutlarla gitmişti” dedi.
Daily Mail, “Arsenal’de olduğu gibi Fenerbahçe’de de aynı karar alındı, Özil kadrodan ayrı olacak” ifadeleri kullanıldı. Fransa’da L’Equipe, “Arsenal’deki gibi yeniden takımdan çıkarıldı” bilgisini verdi. İspanyol AS ise, “Eski Real Madrid’li oyuncu Arsenal’den sonra Fenerbahçe’de de kadro dışı” yorumunu yaptı.