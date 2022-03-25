Mesut - Ozan depreminden sonra bir artçı daha! Fenerbahçe'de 3 kadro dışı iddiası

Öte yandan yakın arkadaş olan bu iki oyuncunun az süre almaları nedeniyle mutsuz oldukları, bu durumun da Samandıra’da takıma olumsuz sirayet ettiği düşünüldü. Tüm bu sebeplerden dolayı iki kadro dışı kararının bizzat teknik direktör İsmail Kartal tarafından alındığı belirtildi.