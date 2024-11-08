Mesleki eğitime baba kız modeli! 16 yaşındaki Melek usta, mesleği babasından öğreniyor

"İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum"

Bu mesleği seçmesindeki büyük payın annesi olduğunu söyleyen Melek Okuşlu, "Bu işe küçüklüğümden beri ilgimi çektiği için yapmak istedim. Yaşım şimdi tuttuğu için annem ve babam bana bu konuda çok iyi örnek oluyordu. Mesleki eğitime geçiş yaptı. Bu işleri ileride ben devralmak istiyorum. Şimdi daha yeni yeni altyapım oluştu. İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum. Devletimizin de verdiği katkı sayesinde ve ekstradan aldığım 6 bin Türk Lirası sayesinde geleceğimin temelini çok güzel atıyorum birikim yapıyorum. Bunun içinde devletimize çok teşekkür ediyorum. Benim bu mesleğe yönelmemde annem etkili oldu çünkü 21 yıldır annemle babam beraber çalışıyor. Annem yapıyorsa ben neden yapamamayım deyip mesleğe atıldım bu işi kadını erkeği yoktur" dedi.