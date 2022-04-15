Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu.
Merve Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğuna dönen Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi. "Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.
"BABAMLA KONUŞMAYA BAŞLARKEN SESİ GİTTİ"
Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey şu ifadeleri kullandı; "Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık." Babası Ahmet Özbey'i kaybettiğinde 6.5 aylık hamile olan Merve Özbey, bu dönemde oldukça zorlandı.
Merve Özbey babasını kaybettiği günü, "Fenerbahçe’nin maçı olduğu gün arkadaşlarını eve davet ediyor. Fakat maçı izleyemiyor, hayata veda ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı. 33 yaşındaki Merve Özbey 2020'de Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Elif Özüm Koçak adında bir kız çocuğu bulunuyor.
"Günaydın baba...
Geçen sene bu saatlerde Her şeyden habersiz Ata binmek için hazırlanıyordum 6.5 aylık hamileydim. Ata binmek için hazırlandım binmek demeyelim de gidip gezip görecektik işte neyse sabah çok güzel başladı tam pazar günün hakkını vermiştik Kenan’la eve geldik misafirlerimiz gelecekti bir şeyler hazırlamaya başladım fakat beş kişilik yapacağım yere hep elim 15 kişilik yaptı anlamadım hatta anna ile birlikte birbirimize bakıp anna bugün bana ne oluyor niye bu kadar fazla oluyor bu yemekler deyip gülüştük sonra dedik ki elbet vardır birinin nasibi ne yapalım?
Sonra Kenan ben uyumaya gideceğim biraz dedi 1,5 saat sonra falan aşağı indiğinde yüzü gözü kıpkırmızıydı anlamadım uyuyamadın mı dedim yok uyuyamadım dedi hadi gel biraz bahçeye çıkalım dedi hatta ben de şakayla karışık dedim ki pazartesi günü için yapılacak işleri hazırlıyorum sen kendin çık da güzelce bir nefes al beni de bir sal istersen dedim yok yok gel çıkalım dedi o 6.30 aylık hamile halimle koltuk tepelerinde zıplaya zıplaya gezdim ama yüzündeki durgun ifadeyi de fark etmiştim sonra salona girdik koltuğun köşesine oturttu beni.