Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!

"Günaydın baba...



Geçen sene bu saatlerde Her şeyden habersiz Ata binmek için hazırlanıyordum 6.5 aylık hamileydim. Ata binmek için hazırlandım binmek demeyelim de gidip gezip görecektik işte neyse sabah çok güzel başladı tam pazar günün hakkını vermiştik Kenan’la eve geldik misafirlerimiz gelecekti bir şeyler hazırlamaya başladım fakat beş kişilik yapacağım yere hep elim 15 kişilik yaptı anlamadım hatta anna ile birlikte birbirimize bakıp anna bugün bana ne oluyor niye bu kadar fazla oluyor bu yemekler deyip gülüştük sonra dedik ki elbet vardır birinin nasibi ne yapalım?