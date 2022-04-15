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MagazinMerve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!
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• 15 Nisan 2022 - 14:29 • Son Güncelleme:

Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu.

• 15 Nisan 2022 - 14:29 • Son Güncelleme:
1Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı
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Merve Özbey, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğuna dönen Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi. "Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.

2Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Bir süre babasının yanına giden Özbey, sonra bu görüşmelerin eksildiğini belirterek, "Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullandı.

3BABAMLA KONUŞMAYA BAŞLARKEN SESİ GİTTİ

"BABAMLA KONUŞMAYA BAŞLARKEN SESİ GİTTİ"

Babasıyla iletişim kurmaya başladığında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen Özbey şu ifadeleri kullandı; "Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık." Babası Ahmet Özbey'i kaybettiğinde 6.5 aylık hamile olan Merve Özbey, bu dönemde oldukça zorlandı.

4Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Merve Özbey babasını kaybettiği günü, "Fenerbahçe’nin maçı olduğu gün arkadaşlarını eve davet ediyor. Fakat maçı izleyemiyor, hayata veda ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı. 33 yaşındaki Merve Özbey 2020'de Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Elif Özüm Koçak adında bir kız çocuğu bulunuyor.

5HASRETLE SARILIP ELLERİNDEN ÖPERİM

"HASRETLE SARILIP ELLERİNDEN ÖPERİM"

Merve Özbey geçtiğimiz yıl 26 Kasım'da babasının olduğu fotoğrafı paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı:

6HASRETLE SARILIP ELLERİNDEN ÖPERİM

"HASRETLE SARILIP ELLERİNDEN ÖPERİM"

Merve Özbey geçtiğimiz yıl 26 Kasım'da babasının olduğu fotoğrafı paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı:

7Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

"Günaydın baba...

Geçen sene bu saatlerde Her şeyden habersiz Ata binmek için hazırlanıyordum 6.5 aylık hamileydim. Ata binmek için hazırlandım binmek demeyelim de gidip gezip görecektik işte neyse sabah çok güzel başladı tam pazar günün hakkını vermiştik Kenan’la eve geldik misafirlerimiz gelecekti bir şeyler hazırlamaya başladım fakat beş kişilik yapacağım yere hep elim 15 kişilik yaptı anlamadım hatta anna ile birlikte birbirimize bakıp anna bugün bana ne oluyor niye bu kadar fazla oluyor bu yemekler deyip gülüştük sonra dedik ki elbet vardır birinin nasibi ne yapalım?

8Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Sonra Kenan ben uyumaya gideceğim biraz dedi 1,5 saat sonra falan aşağı indiğinde yüzü gözü kıpkırmızıydı anlamadım uyuyamadın mı dedim yok uyuyamadım dedi hadi gel biraz bahçeye çıkalım dedi hatta ben de şakayla karışık dedim ki pazartesi günü için yapılacak işleri hazırlıyorum sen kendin çık da güzelce bir nefes al beni de bir sal istersen dedim yok yok gel çıkalım dedi o 6.30 aylık hamile halimle koltuk tepelerinde zıplaya zıplaya gezdim ama yüzündeki durgun ifadeyi de fark etmiştim sonra salona girdik koltuğun köşesine oturttu beni.

9Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Seninle bir şey konuşmam lazım dedi, sorduğum ilk soru "Babam mı öldü?" oldu. Sonrasını hatırlamıyorum.

10Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Geçti evet 365 gün ama geçti işte…

Hem de artık her şey için çok geçti…

11Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

Elif kızım çok iyi sağlığı keyfi gayet yerinde inşallah sen de iyisindir. Huzurlusundur mutlusundur. Seni hep anıyoruz. Özellikle Fenerbahçe maçlarında… hasretle sarılıp ellerinden öperim."

12Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı

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