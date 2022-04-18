• 18 Nisan 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:
Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Bir YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu. Babasının kendisiyle küçükken görüşmek istemediğini söyledi.
• 18 Nisan 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Bir YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu. Babasının kendisiyle küçükken görüşmek istemediğini söyledi.
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Babasının iyi bir insan ancak evliliği yürütmek konusunda kötü bir koca olduğunu söyleyen Özbey, o dönemi şu sözlerle anlattı...
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"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi." diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı."