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MagazinMerve Özbey: Babam kötü bir kocaydı
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• 18 Nisan 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:

Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Bir YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu. Babasının kendisiyle küçükken görüşmek istemediğini söyledi.

• 18 Nisan 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:
1Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Bir YouTube programına konuk olan Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu. Babasının kendisiyle küçükken görüşmek istemediğini söyledi.

2Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

Merve Özbey, YouTube'de yayınlanan bir programa konuk oldu. Aile ilişkileri hakkında konuşan Merve Özbey, küçükken babasının kendisi ile görüşmek istemediğini ve bu sebepten çok zor günler geçirdiğini anlattı.

3Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

Babasının iyi bir insan ancak evliliği yürütmek konusunda kötü bir koca olduğunu söyleyen Özbey, o dönemi şu sözlerle anlattı...

4Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi." diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı."

5Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

"Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim."

6Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

"Ben tam babamla konuşmaya başlarken babamın sesi gitti. Gırtlak kanseriydi çünkü ve hiçbir şey konuşamamaya başladık."

7Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

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