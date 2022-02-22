Merve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...
Merve Dizdar, önceki akşam gün Nişantaşı'nda gizemli bir arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız?" diyerek şaşkınlığını belirtti.
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda gizemli arkadaşıyla objektiflere takıldı. Erken saatlerde başlayan sohbet akşam saatlerine kadar uzarken, oyuncunun kahkahaları Nişantaşı sokaklarında yankılandı.
"ÇOK İLGİ GÖSTERİYORLAR"
Uzun bir aradan sonra 'Alice' müzikalinin başladığı hatırlatılan Merve Dizdar, "Biraz hamladığımı düşünüyorum ama oynamaya başlayınca alıştım hatırladım. 2.5 yıl falan oluyor pandemiden beri, şimdi daha iyiyiz yani. Daha da iyi olacak, seyircilerimiz çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
"Hamlamışım derken, ekip arkadaşlarınız da aynı düşüncede mi?" sorusuna Dizdar, "Hepimiz tabii ki, çünkü ezberi zor bir oyun. Performans isteyen bir oyun. O yüzden hepimiz bir afalladık ama şu an çok iyi topladık. Hatta daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Seyircimizde çok memnun, salon dolu çok şükür" şeklinde konuştu.
"KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM"
"Yanınızda ne zaman sevgilinizi göreceğiz?" sorusuna ise oyuncu, "Bilmediğim soruları bana sormayın, kaç defa söyledim. Bilmiyorum. Aşka kalbimin kapılarını kapamadım. Kafam hiç oralarda değil, bambaşka yerlerde. Daha çok iş, güç. İngilizce, kariyer. Cevabı yok şu an için bu sorunun" yanıtını verdi.
UMUT ÜNVER / MİLLİYET