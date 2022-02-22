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MagazinMerve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...
HaberlerMagazin Haberleri Merve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...
• 22 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Merve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...

Merve Dizdar, önceki akşam gün Nişantaşı'nda gizemli bir arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız?" diyerek şaşkınlığını belirtti.

• 22 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Merve Dizdarın kahkahaları sokakta yankılandı Gizemli arkadaşıyla...
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Ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda gizemli arkadaşıyla objektiflere takıldı. Erken saatlerde başlayan sohbet akşam saatlerine kadar uzarken, oyuncunun kahkahaları Nişantaşı sokaklarında yankılandı.

2Merve Dizdarın kahkahaları sokakta yankılandı Gizemli arkadaşıyla...

Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız, nereden çıkmış olabilirsiniz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

3İNGİLİZCE HOCAM

"İNGİLİZCE HOCAM"

Yanındaki arkadaşının kim olduğunu açıklayan oyuncu, "İngilizce hocam, ne oldu? Mark hocam, beraber bir şeyler yaptık. Dersimizi yaptık, şimdi dağılıyoruz" dedi.

4Merve Dizdarın kahkahaları sokakta yankılandı Gizemli arkadaşıyla...

İngilizce dersleri almaya başladığını söyleyen oyuncu, "İngilizcem birazcık olsun diye böyle bir karar verdim. Öğrenememişim zamanında, nedenini bilmiyorum da şimdi işte öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

5Merve Dizdarın kahkahaları sokakta yankılandı Gizemli arkadaşıyla...

Dizdar, "İngilizce bir proje olur mu ileride?" sorusuna, "Bilmiyorum, olur inşallah. Olmazsa da önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için istedim" cevabını verdi.

6ÇOK İLGİ GÖSTERİYORLAR

"ÇOK İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Uzun bir aradan sonra 'Alice' müzikalinin başladığı hatırlatılan Merve Dizdar, "Biraz hamladığımı düşünüyorum ama oynamaya başlayınca alıştım hatırladım. 2.5 yıl falan oluyor pandemiden beri, şimdi daha iyiyiz yani. Daha da iyi olacak, seyircilerimiz çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

7Merve Dizdarın kahkahaları sokakta yankılandı Gizemli arkadaşıyla...

"Hamlamışım derken, ekip arkadaşlarınız da aynı düşüncede mi?" sorusuna Dizdar, "Hepimiz tabii ki, çünkü ezberi zor bir oyun. Performans isteyen bir oyun. O yüzden hepimiz bir afalladık ama şu an çok iyi topladık. Hatta daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Seyircimizde çok memnun, salon dolu çok şükür" şeklinde konuştu.

8KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM

"KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM"

"Yanınızda ne zaman sevgilinizi göreceğiz?" sorusuna ise oyuncu, "Bilmediğim soruları bana sormayın, kaç defa söyledim. Bilmiyorum. Aşka kalbimin kapılarını kapamadım. Kafam hiç oralarda değil, bambaşka yerlerde. Daha çok iş, güç. İngilizce, kariyer. Cevabı yok şu an için bu sorunun" yanıtını verdi.

UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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