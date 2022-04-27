Merve Boluğur: Mezara tek başıma gireceğim ben
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bir hayranının sosyal medyada kendisine sorduğu soruya verdiği cevapla şaşırttı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.
SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI
Ardından arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, görenlere "Bu aşk değil de nedir" dedirtmişti.
Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya; bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırmıştı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.
"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"
Oyuncu, sonrasında bir mekana eğlenmeye gitmişti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.
Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile, 'aşk' iddialarına son noktayı koymuştu.
"ÖDÜN VERMEM"
Merve Boluğur bir kadın hayranının “Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?” sorusuna şu yanıtı verdi; "Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem." "Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben." Boluğur, en sevdiği dört hobisini de şöyle sıraladı; "Resim çizmek, motor kullanmak, wakeboard yapmak, bisiklete binmek."