Merve Boluğur: Mezara tek başıma gireceğim ben

"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"

Oyuncu, sonrasında bir mekana eğlenmeye gitmişti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.



Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile, 'aşk' iddialarına son noktayı koymuştu.