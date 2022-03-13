• 13 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı!
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Boluğur son yaptığı paylaşımla soğuk havaya meydan okudu. İp askılı bluzuyla kara çıkan oyuncu, "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.
• 13 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.
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Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur, video çekti.
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