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MagazinMerve Boluğur askılı bluzla kara çıktı!
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• 13 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı!

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Boluğur son yaptığı paylaşımla soğuk havaya meydan okudu. İp askılı bluzuyla kara çıkan oyuncu, "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

• 13 Mart 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

2Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı

Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur, video çekti.

3KARDA TİTREYEREK ‘GÜNEŞLENİYORUM’ POZU

KARDA TİTREYEREK ‘GÜNEŞLENİYORUM’ POZU

O anları da "Karda güneşleniyorum" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Eline aldığı minik kartopunu sıkan ve ilginç hareketler yapan Merve Boluğur, hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.

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5“KAFAMA ESENİ YAPTIM YİNE”

“KAFAMA ESENİ YAPTIM YİNE”

Oyuncuya Seda Sayan, gülücük emojileriyle yanıt verdi. Merve Boluğur yorumlarda ise “Kafama eseni yaptım yine.” dedi.

6“YANIYORUZ”

“YANIYORUZ”

Merve Boluğur'un bu pozuna “Ne yapmaya çalışıyorsun?”, “Hasta olacaksın”, “Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli” yorumları yapıldı.

7Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı

Merve Boluğur, gelen yorumlara ise “Yanıyoruz” diyerek yanıt verdi.

8Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı

Boluğur,Instagram'da birbirinden ilginç pozlar veriyor.

9Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı

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