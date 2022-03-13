Merve Boluğur askılı bluzla kara çıktı!

KARDA TİTREYEREK ‘GÜNEŞLENİYORUM’ POZU

O anları da "Karda güneşleniyorum" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Eline aldığı minik kartopunu sıkan ve ilginç hareketler yapan Merve Boluğur, hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.