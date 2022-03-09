Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilmesi sarı lacivertlilerin tepkisini çekti. Daha önce Göztepe maçında koridorda yaşanan olay nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin ceza aldığını ve bunun Süper Lig'de tek örnek olduğunu belirten sarı lacivertliler, temsilciyi işgüzar olarak niteledi. Yandaş'ın ceza almaması için çaba harcanacak.