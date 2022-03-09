Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeMert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...
• 09 Mart 2022 - 23:07 • Son Güncelleme:

Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan Yandaş için tutulan gözlemci raporu akıllara durgunluk verdi. İşte olaylı derbinin ardından yaşanan sıcak gelişmeler...

• 09 Mart 2022 - 23:07 • Son Güncelleme:
1Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı.

2Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Ardından sahada devam eden antrenman koşu ve pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanı, çift kale maçlarla noktaladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Benfica'nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, sarı-lacivertli takımla idmanda yer aldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

3Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayaklanması başladı. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı olaylı derbinin ardından tartışmalar devam edecek gibi duruyor. MHK'nin karşılaşmaya gece yarısı hakem Zorbay Küçük'ün ataması nedeniyle Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşadığı gerginlik ceza sevklerinin açıklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

4Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...
5Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Sarı-Lacivetli yönetici Selahattin Baki ve futbolcu Mert Hakan Yandaş hakaret istemiyle Profesyonel Ceza Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

6Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Ajansspor'un haberine göre, Mert Hakan Yandaş'ın neden PFDK'ya sevk edildiği bilgisine belli oldu. Elde edilen bilgiye göre maçın 1-1 berabere bitmesinden sonra Mert Hakan Yandaş, koridorda yanında kimse yokken kendine kendine söyleniyordu.

7Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

TFF Temsilcisi, Mert Hakan Yandaş'ı rapor ederek PFDK'ya sevk edilmesini sağladı. Sadece Mert Hakan Yandaş değil, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve Trabzonspor futbolcusu Tymoteusz Puchacz da aynı şekilde PFDK'lık oldu.

8Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması için Ahmet Bozan, Selim Arıcı ve Nazif Çıldır'ı görevlendirmişti. Karşılaşmaya Ahmet İbanoğlu da gözlemci olarak atanmıştı.

9Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilmesi sarı lacivertlilerin tepkisini çekti. Daha önce Göztepe maçında koridorda yaşanan olay nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin ceza aldığını ve bunun Süper Lig'de tek örnek olduğunu belirten sarı lacivertliler, temsilciyi işgüzar olarak niteledi. Yandaş'ın ceza almaması için çaba harcanacak.

10Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Sarı-Lacivertliler ayrıca hakem Zorbay Küçük'ün atanması, İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle yaptıkları açıklamaları hatırlattı.

11Mert Hakan Yandaş skandalı Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Bunun ardından TFF'nin gece yarısı 6222 için savcılara başvuruda bulunduğunu açıklamasını anlamlı bulduklarını belirten sarı lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın sürpriz bir şekilde PFDK'ya sevk edilmesine dikkat çekti.

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...

Putin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif

Putin Ukrayna'ya girdi olan Abramovich'e oldu! Chelsea'ye Türk iş insanından rekor teklif

Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...

Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...

Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'

Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'