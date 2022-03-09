Mert Hakan Yandaş skandalı! Koridorda kendi kendine konuşuyor diye...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan Yandaş için tutulan gözlemci raporu akıllara durgunluk verdi. İşte olaylı derbinin ardından yaşanan sıcak gelişmeler...
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı.
Ardından sahada devam eden antrenman koşu ve pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanı, çift kale maçlarla noktaladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Benfica'nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, sarı-lacivertli takımla idmanda yer aldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayaklanması başladı. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı olaylı derbinin ardından tartışmalar devam edecek gibi duruyor. MHK'nin karşılaşmaya gece yarısı hakem Zorbay Küçük'ün ataması nedeniyle Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşadığı gerginlik ceza sevklerinin açıklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Sarı-Lacivetli yönetici Selahattin Baki ve futbolcu Mert Hakan Yandaş hakaret istemiyle Profesyonel Ceza Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilmesi sarı lacivertlilerin tepkisini çekti. Daha önce Göztepe maçında koridorda yaşanan olay nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin ceza aldığını ve bunun Süper Lig'de tek örnek olduğunu belirten sarı lacivertliler, temsilciyi işgüzar olarak niteledi. Yandaş'ın ceza almaması için çaba harcanacak.