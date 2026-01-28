GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mersin'de gündüz vakti kuyumcuyu soyan şahıs havaya ateş ederek kaçtı

28.01.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altın alan şüpheli, havaya ateş açarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Bir kuyumcu dükkanına giden kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen’i tehdit ederek 100 gram altını alıp, havaya ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

