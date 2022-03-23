• 23 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!
Hadise’ye evlilik teklifinde 3 milyon TL’lik yüzük takarak tartışma yaratan Mehmet Dinçerler, nişanda da ünlü şarkıcıya taktığı pırlanta bilezik ile gündeme geldi. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu.
• 23 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
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Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.
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Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.
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