Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!

"MİLYONLUK GELİN"

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.