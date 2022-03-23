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MagazinMehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!
HaberlerMagazin Haberleri Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!
• 23 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

Mehmet Dinçerler'in nişanda Hadise'ye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise’ye evlilik teklifinde 3 milyon TL’lik yüzük takarak tartışma yaratan Mehmet Dinçerler, nişanda da ünlü şarkıcıya taktığı pırlanta bilezik ile gündeme geldi. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu.

• 23 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Mehmet Dinçerlerin nişanda Hadiseye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı
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Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

2Mehmet Dinçerlerin nişanda Hadiseye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

3MİLYONLUK GELİN

"MİLYONLUK GELİN"

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.

4Mehmet Dinçerlerin nişanda Hadiseye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi.

5Mehmet Dinçerlerin nişanda Hadiseye taktığı pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

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