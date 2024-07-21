MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor?

Meclisin son mesai tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak? 2024 MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.