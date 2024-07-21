MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor?

Meclisin son mesai tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak?