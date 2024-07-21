Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor?
HaberlerGündem Haberleri MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor?

TBMM tatil tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, son mesaisi ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

• 21 Temmuz 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
• 21 Temmuz 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
1MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024 TBMM ne zaman kapanıyor

Meclisin son mesai tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak?

2MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024 TBMM ne zaman kapanıyor



2024 MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

3MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024 TBMM ne zaman kapanıyor

Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.

4MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024 TBMM ne zaman kapanıyor