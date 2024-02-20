Marteniçka bileklik ne zaman takılır? Marteniçka bilekliğinin anlamı nedir, Marteniçka ile kaç dilek dilenir?

Marteniçka'nın yapımı ve takılması, Balkan kültüründe topluluğun bir parçası olmanın ve doğanın döngüsünün bir parçası olarak kabul edilir. Günümüzde, bu gelenek genellikle çocuklar, aileler ve arkadaşlar arasında paylaşılan hoş bir ritüel olarak devam eder. Marteniçka, Balkanların renkli ve anlamlı kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilir ve bu gelenek, bölgenin birçok ülkesinde yaşatılmaya devam eder.