Marteniçka bileklik ne zaman takılır? Marteniçka bilekliğinin anlamı nedir, Marteniçka ile kaç dilek dilenir?
Kırmızı ve beyaz iplerden yapılan bileklikler, insanların doğanın canlanışını, sağlık, mutluluk ve şans getireceğine inandığı sembolik nesnelerden biridir. Marteniçka, eski Balkan geleneğinin günümüze yansıyan bir örneği olarak baharın gelişini temsil eder. İlk cemrenin havaya düşmesiyle Marteniçka bilekliklerinin ne zaman takılacağı sorgulanmaya başlandı. Peki, Marteniçka bileklik ne zaman takılır? Marteniçka bilekliğinin anlamı nedir, Marteniçka ile kaç dilek dilenir?
• 20 Şubat 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 20 Şubat 2024 - 12:41 • Son Güncelleme: