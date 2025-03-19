Mart kapıdan baktırdı: Üreticiler don tehlikesine karşı önlem aldı

"Naylonlama ile en azından iki gün kapalı tutacağız"

Meyve ağaçlarında tedbir aldıklarını ifade eden Vedat Karayel, "Havalar 10 gündür iyi geçti, bütün ağaçlarımız çiçek açtı. Ancak hava 20 derece birden düştüğü için, küçük ağaçlarımızı dondan korumak amacıyla kendi yaptığımız naylonlama ile en azından iki gün kapalı tutacağız. İnşallah fazla bir zarar görmeden ağaçlarımızı kurtarırız" dedi.Köyde kar yağışının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Elvan Onay, "Köyde kış devam ediyor, kar tüpü şeklinde yağıyor. Köyde yaşam normal, temiz hava ve bol oksijen var" diye konuştu.