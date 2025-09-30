Marmara'da istavrit bereketi: Tezgâhlar doldu, Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor

3

Balıkçı Hasan Erol da balık tezgahlarında çeşidin bol olduğunu dile getirdi.



Vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini ifade eden Erol, "Bu sene palamut neredeyse hiç olmadı. İstavrit bol miktarda var. Onun yanında mevsim balıkları da çıkıyor. İlgi daha çok istavrite oluyor. İstavrit ağlara takılmaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.